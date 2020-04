La Cova reclama solucions per al trànsit i aparcament al santuari de cara al 2022

Trànsit al Camí de la Cova de Manresa, on quan passen dos autocars tenen problemes per circular

Trànsit al Camí de la Cova de Manresa, on quan passen dos autocars tenen problemes per circular mireia arso

«Tenim un problema greu d'accés a la Cova». El superior del santuari de la Cova, Lluís Magriñà, és contundent quan tracta el tema de l'aparcament i de l'accés a la Cova amb vehicle privat o amb autocar. Per al primer, demana solucions com ara que els cotxes puguin aparcar al veí pàrquing del Centre Històric, a la Via de Sant Ignasi, per un preu ajustat, i trobar algun espai on els autocars puguin anar a aparcar mentre la gent fa la visita, com fan a Montserrat. Per al segon, tant o més important, instal·lar un semàfor a l'inici del Camí de la Cova i un al capdamunt per donar pas alternatiu i que no hi hagi problemes quan circulen dos vehicles alhora, sobretot si són autocars.

El 2022, data en què es commemoraran els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa i que serà Any Jubilar, es preveu que les visites a la capital del Bages i al santuari de la Cova en concret es multipliquin. La temporada passada, la 2018-2019, hi van passar més de 50.000 persones pel que fa a grups organitzats, deixant de banda les que hi van anar per lliure, que es calcula que van ser entre 5.000 i 6.000 més.

Per al superior del santuari, el problema no és que hi vagi més gent sinó com solucionar dos inconvenients que fa molts anys que s'arrosseguen. «Jo els he dit [a l'Ajuntament] que podem tenir més gent, però que el que cal és veure com solucionem un problema com aquest. Si un autocar puja i l'altre baixa, no hi caben tots dos». De fet, comenta que ell va poder presenciar una d'aquestes situacions en directe. «Un dels conductors deia que no vindria més perquè, després d'això, és el que diuen els conductors, i s'ho diuen entre ells». I afegeix que «el pare abat de Montserrat em deia que recomanen a una gran part de la gent que d'allà se'n vagi a la Cova, però és que ja no venen».



La proposta

Al seu entendre, l'alternativa seria fer un aparcament –s'havia parlat de construir-ne un a sota del santuari i hi ha a l'aire el projecte d'hotel que n'inclouria un i resoldria aquest tema– i evitar que baixin cotxes pel Camí de la Cova provinents de les Escodines, tot i ser conscient de la dificultat de portar-ho a terme «perquè ja ho volien tancar i els veïns van protestar». En definitiva, creu que l'única solució que queda és «posar un semàfor a l'entrada i un a dalt per organitzar el trànsit. Que hi passin els autocars, evitar que els cotxes hi passin, i netejar de cotxes al costat del Remi, on sempre n'hi ha». El Remi és una empresa de venda i lloguer de maquinària situada una mica més amunt de la Fàbrica de l'Aranya.

Magriñà proposa algunes solucions per a una problemàtica que creu que cal afrontar com més aviat millor. Per una banda, pel que fa als cotxes de les persones que vagin a visitar la Cova, recorda que «hi ha un pàrquing que està buit». Es refereix al del Centre Històric, a la Via de Sant Ignasi. Proposa que «a la gent que vingui els puguin fer un preu més barat».



Com a Montserrat

Pel que fa als autocars, posa l'exemple de Montserrat. «Allà hi arriben i els hi deixen estar mitja hora i paguen vint euros, i si passa de mitja hora ja fan el salt a pagar 50 euros. El que fan és arribar, descarregar i marxar a baix, i tornen a la tarda per recollir la gent i marxar». Apunta que una solució que dona l'Ajuntament en el cas de Manresa i la Cova és que els autocars se'n vagin al Congost i que quan la gent hagi fet la visita la tornin a recollir. Fa notar que «els vaig dir que no estava solucionat i som al 2020». Reclama que «vingui Urbanisme i ho solucioni».