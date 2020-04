Els hospitals de Manresa tenen 328 persones ingressades per coronavirus

Als hospitals de Manresa, els centre de la Fundació Althaia i a Sant Andreu, hi ha aquest divendres 328 persones ingressades amb coronavirus. A Sant Andreu els ingressos han augmentat els últims dies, mentre que a Althaia han baixat a nivells de mitjans d'aquest mes. A Sant Andreu hi ha hagut 2 defuncions per la Covid-19. No n'hi ha hagut cap a Althaia. Això fa que a les darreres setmanes es comptabilitzin 145 traspassos.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha aquest divendres 138 persones ingressades a les diferents unitats d'aïllament del centre davant les 132 del dijous. 8 d'aquests persones són ingressos nous d'aqusest divendres mateix. 4 són persones derivades de la Residència de Bagà, 2 són pacients derivats de la Fundació Althaia i 2 més de la Residència de Sant Andreu. S'ha hagut de lamentar la mort de dues persones, i no s'ha donat cap alta a domicili.

A la Fundació Althaia hi ha 190 persones ingressades amb el coronavirus confirmat. És la xifra més baixa de les últimes setmanes. No hi ha hagut cap defunció i s'han donat 672 altes, 31 més que no pas el dia anterior. A Althaia hi ha 102 professionals confinats, dels quals 91 han donat positiu.

A l'Hospital de Sant Andreu n'hi ha 40 que són positius i 3 més confinats a l'espera del resultat.