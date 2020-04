A Manresa i Berga la xifra de víctimes reconegudes de coronavirus és de 173

Si una víctima és una tragèdia i moltes una estadística, el coronavirus s'està convertint mort a mort en una tragèdia estadística difícil d'empassar. En poc mes d'un mes les comarques del Bages i el Berguedà han passat de no tenir cap víctima mortal a que la xifra estigui cada dia més a prop dels dos centenars.

El recompte fet ahir per la Fundació Althaia va posar de manifest una altra víctima mortal, que eleva la quantitat total a 125, i a Sant Andreu va ser una jornada sense traspassos.

205 persones estaven ingressades ahir a la Fundació Althaia amb coronavirus confirmat per les proves. Dues menys que el dia anterior.

Per altra part hi va haver 22 altes mèdiques més i ja sumen la important xifra de 641.

La Fundació Althaia té 109 professionals confinats, dels quals 100 han donat positiu a la prova de la Covid-19.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha 133 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament del centre, 5 de les quals estaven sota sospita i s'ha rebut la confirmació que tenen coronavirus, i 8 més són pacients derivats de la Fundació Althaia.

Des dels primers ingressos per la Covid-19 a Sant Andreu s'han donat 6 altes.

Per altra part hi ha 44 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que estan confinats perquè han donat positiu a la prova. 2 més són a casa de manera preventiva perquè presenten algun tipus de simptomatologia de la malaltia i estan pendents del resultat del test.

Dues víctimes més a Berga

A Berga ja són trenta les persones mortes a causa de la Covid-19 a l'Hospital Sant Bernabé. Ahir es van registrar dues noves defuncions.

El darrer recompte mostra que l'Hospital Sant Bernabé ha aconseguit baixar de la quarantena d'ingressats i en aquests moments té 39 pacients que han donat positiu a la prova. El centre també va informar ahir que s'havien donat tres noves altes a domicili.

Hi ha hagut un nou cas d'un professional que ha donat positiu per Covid-19 i sis professionals nous que es poden reincorporar ja que no han donat positiu a la prova.

Incertesa sobre les dades

Segons les dades fetes públiques ahir pel ministeri de Sanitat, el coronavirus va provocar en les 24 hores anteriors la mort de 551 persones més, el que eleva la xifra total a 19.130, i també se'n van registrar 5.183 casos més fins arribar als 182.816 infectats, així com 3.947 altes diàries que sumen un total de 74.797.

El director d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, va reconèixer ahir que era «difícil» saber la xifra real de morts per coronavirus.

Ho va assegurar en ser preguntat per les dades de Catalunya, que dimecres a la nit va afegir a les dades de morts hospitalàries confirmades per Covid-19 la informació aportada per funeràries sobre morts en residències i domicilis, que eleva la quantitat de 3.855 a 7.097.

Va explicar que el ministeri sol·licita a les comunitats autònomes les xifres de morts que compleixen els criteris de la ponència d'alertes i que són «compatibles i comparables» amb les dades que proveeixen altres països a partir de les propostes dels organismes internacionals.

Quan hi haurà un descens?

Preguntat per quan preveu un descens del nombre de víctimes mortals, Simón va precisar que els terminis d'evolució de la malaltia comporten un període més llarg que el control de la transmissió; i, quan això passi, «estarem durant almenys, fàcilment, entre una setmana i deu dies amb un nombre de morts superior al que m'agradaria».

La Comunitat de Madrid continuava sent la regió amb més afectats, amb 50.694 casos i 6.877 morts; seguida de Catalunya amb 37.354 contagis -tot i que la Generalitat va dir que n'eren 39.375 -i 3.855 defuncions.

Andalusia té 10.807 casos i 912 morts; Aragó 4.566 persones contagiades i 543 morts; Astúries 2.170 contagis i 168 morts; les Balears, 1.637 afectats i 131 morts; les Canàries 1.988 contagis i 107 morts; Cantàbria 1.845 infectats i 137 defuncions; Castella-la Manxa 15.151 pacients i 1.796 morts; Castella i Lleó 14.380 infectats i 1.372 morts; i Ceuta 100 afectats i 4 morts.