Míriam Ponsa i Josep Abril canvien les passarel·les de moda per la confecció d'equips de protecció sanitaris

Míriam Ponsa fa 20 anys que treballa al sector de la moda. És una de les dissenyadores amb més talent del país, però la crisi del coronavirus va fer que, a mitjans de març, hagués de tancar les seves botigues i el taller de Manresa on confecciona la seva pròpia marca. Amb el també dissenyador Josep Abril sentien la necessitat de fer alguna cosa per ajudar, i així és com va néixer el projecte que l'ha dut a deixar en suspens les passarel—les de moda per passar a confeccionar mascaretes i bates d'hospital. L'allau de peticions ha fet que hagin aturat uns dies les comandes perquè els han sobrepassat. Els equips de protecció són reutilitzables, s'han fet amb teixit d'ús sanitari del Bages i s'estan cosint als tallers de la comarca.

Al seu taller de Manresa, Míriam Ponsa treballa al costat de la seva parella i els seus dos fills per preparar les nombroses comandes de mascaretes i bates d'hospital que van rebre en tan sols 24 hores. Un allau de peticions que, segons ha explicat, els va sorprendre. "El dia que vam obrir la botiga online, ens feien comandes cada 10 segons, i també durant la nit. Gairebé no vam poder dormir, és una situació surrealista, no és que ens agradi haver d'estar fent això, però sí el fet de poder ajudar i poder donar feina a la gent del nostre territori", ha assegurat.

Per confeccionar les mascaretes i les bates d'hospital, Ponsa treballa amb teixit d'ús sanitari fet a una empresa de Salelles, i tots dos productes s'estan cosint en diversos tallers de la comarca, alguns dels quals han pogut evitar l'ERTO gràcies a aquest projecte. Són equips reutilitzables fins a 140 vegades si es renten a una temperatura de 60 graus, amb un 94% de no filtració. De moment, estan fent mascaretes per adults, però Ponsa es planteja també confeccionar-ne per a infants.

L'allau de comandes els ha fet aturar la venda durant uns dies, però la intenció és tornar-la a reactivar ben aviat. "Nosaltres estem acostumats a fer unes col—leccions grans però amb poca quantitat i ara precisament el que ens està passant és just el contrari, només són dos productes, però amb molta quantitat", ha explicat. A més, a això s'hi afegeix el fet que treballar en aquestes circumstàncies no és fàcil. "Em sento com si estigués fent estraperlo per aconseguir una cinta o un veta adherent, hi ha el que hi ha i no es poden escollir materials, em recorda a la manera de treballar d'una guerra o postguerra", ha afegit.

"Si hi ha d'haver un canvi, benvingut sigui"

Abans que comencés la crisi sanitària, Ponsa estava acabant part de la producció de la col·lecció que s'havia de vendre a les botigues, i dissenyant la nova, la de l'estiu 2021, que hagués presentat en una desfilada aquest mes de juny. Tot això s'ha estroncat ara, però Ponsa té clar que els canvis no han de per què ser dolents. "Si hi ha d'haver un canvi, benvingut sigui, tinc molt clar que l'equip que tenim som una família, i no els vull deixar penjats, si hem de redireccionar l'empresa i canviar una mica el producte, jo estaré encantadíssima", ha subratllat.

Ponsa fa temps que treballa amb total llibertat, però mai s'havia imaginat que estaria confeccionant mascaretes i bates d'hospital. "A nivell creatiu també ho trobo molt interessant perquè el que oferim ha de ser funcional, ha de tenir un ús concret, i estic contenta que finalment la moda es pugui acostar a les necessitats reals de la gent", ha explicat. En aquest sentit, la dissenyadora ha afegit que li agrada pensar que "la moda no és una cosa banal, sinó que també pot donar resposta a urgències i, en aquest cas, a una urgència sanitària".