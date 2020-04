El comerç porta a porta guanya adeptes en ple confinament a Manresa

El menjar preparat de Nostrum és una opció per a avis que no poden cuinar

El confinament ha canviat els hàbits de consum de la població i ha fet que els ciutadans se les hagin hagut d'empescar per cobrir les seves necessitats. Això ha comportat canvis en el servei que ofereixen els comercialitzadors de productes essencials, que s'han hagut d'adaptar a les noves rutines dels compradors. En general, tant supermercats com petit comerç s'han reconvertit per no perdre clients i satisfer les necessitats de les persones més vulnerables.

N'hi ha que ja repartien a domicili, com Nostrum, i que ara han vist augmentada la demanda del servei. A la porta de l'establiment, a les Bases de Manresa, hi han col·locat una pancarta amb un número de mòbil a través del qual es poden fer comandes. Per whatsapp també. Laura Fàbrega, responsable de la botiga, explica que rep comandes sobretot per a persones grans: «No poden sortir de casa i els seus fills tampoc les poden visitar, de manera que compren plats preparats per a ells per a tota la setmana». També ven molt, diu Fàbrega, a gent que segueix treballant en els serveis essencials i no té temps de cuinar i a persones joves que «s'han cansat de menjar sempre el mateix».

A l' Antic Molí, al barri del Poble Nou, ja repartien a domicili abans de la crisi del coronavirus però eren casos molt puntuals, segons el responsable de l'agrobotiga, Xavier Badrenas. «Ara és una bogeria. Tenim dues persones treballant tot el dia per preparar comandes», manifesta. Han perdut les habituals vendes a bars i restaurants de la zona però han guanyat molts clients nous que fan la compra setmanal a través de whatsapp o per correu electrònic. Un cop preparada, la reben a casa –«la deixem a la porta, normalment», diu Badrenas– i paguen amb targeta o Bizum, el servei bancari que permet enviar i rebre diners a través del mòbil.

Víctor Rodríguez, propietari de la carnisseria Quimeta, al mercat de Puigmercadal, es troba en la mateixa situació. «Fa trenta anys que repartim a domicili però fins ara no era un servei que fes falta i només el realitzàvem a vegades, sobretot per a persones grans que no poden sortir soles. Ara, en canvi, rebem un munt de comandes per telèfon i per whatsapp. Ens va bé perquè el ritme al mercat ha baixat molt», explica.

El Grup Llobet ha recuperat el repartiment a domicili pel confinament i després d'anys d'haver deixat d'oferir el servei. Hi ha sis punts de preparació de comandes: Cardona, Artés, Berga, Vacarisses, Prats de Lluçanès i Manresa. A la capital del Bages, totes les entregues es preparen a la botiga que la cadena té a l'avinguda Tudela. Ignasi Llobet, responsable de la cadena, assegura que reparteixen, aproximadament, unes cent comandes diàries per les comarques centrals i part del Vallès.



Un servei per a la gent gran

El servei va adreçat, bàsicament, a la gent gran i a col·lectius de risc. Per això el repartiment es fa de forma gratuïta. La compra es pot fer per telèfon. L'empresa té operadors que agafen les trucades i van apuntant la llista de la compra del client. A vegades, tal com ha pogut comprovar aquest diari, la comanda es prepara al moment, mentre la persona va dictant què necessita per telèfon. A banda dels productes de primera necessitat, Llobet també ofereix un menú setmanal per 40 euros que inclou set primers i set segons plats. Cada setmana canvien els plats i es poden consultar al web eltec.cat. El propietari dels supermercats apunta que el menjar preparat facilita la vida d'avis que viuen sols i que ara no poden rebre l'ajuda de familiars ni anar a menjadors socials, així com de persones grans que solien fer àpats en restaurants.

També Sobrerroca ja enviava a domicili, però l'empresa ha promocionat el servei per internet amb l'estat d'alarma, ja que ha hagut de tancar les botigues. Sílvia Gratacòs, gerent del negoci, detalla que tenen dues marques: Sobrerroca, de papereria, material escolar i jocs de taula, entre d'altres; i Món Terra, més orientada a material d'oficina i per a professionals. Una de les línies que venen des de fa temps és la d'equips de protecció individuals (EPI). Els principals clients són hospitals i residències, però ara, amb la crisi sanitària del coronavirus, aquests equips també van d'allò més buscats en altres sectors. Gratacòs explica que «molts clients ens han conegut ara per la venda d'EPI. El material arriba amb comptagotes i hem hagut de protegir part de l'estoc per als clients habituals».



A domicili per primer cop

Altres botiguers no s'havien plantejat mai repartir a domicili, però han optat per aquesta via perquè és l'única manera de no perdre clients. És el cas de l' herboristeria Sant Miquel. La propietària, Montse Zurita, té cada dia tres o quatre encàrrecs a domicili. La botiga és oberta perquè s'inclou dins el gremi de l'alimentació, però té clients que viuen fora de Manresa i no saben si se'ls deixaria passar en un control policial. Zurita els porta la compra i no cobra desplaçament. Explica que el més venut durant el confinament és la vitamina C, que reforça el sistema immunològic; el timó, per «desinfectar»; el pròpolis, que ajuda el sistema respiratori en cas de grips i constipats; i també productes naturals que ajuden a controlar la pressió arterial i el sucre.