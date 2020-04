Desinfecten les residències Sagrada Família i Valldaura, on hi ha hagut set morts en total

Desplegament impactant, ahir al matí, davant la residència Sagrada Família de Manresa. Els Bombers, a instància del departament de Salut, en van desinfectar els pisos, que és on hi ha els avis amb simptomatologia. La mateixa operació es va fer diumenge passat a la residència Valldaura. Des de l'inici de la crisi, a la primera hi ha hagut sis morts per la Covid-19, i a la segona, un. També n'hi ha hagut un a la residència Casa Padró.

Els dos primers centres –Sagrada Família i Valldaura– van informar que s'ha fet la prova PCR per determinar si tenen la Covid-19 a tots els avis i també al personal de la casa (en aquest cas la prova ràpida), que en ambdós casos ha donat negatiu (els professionals).



Avis de 84 a 94 anys

A la residència de la Sagrada Família, informaven el vicepresident del patronat, Ramon Fontdevila, i la directora del centre, Maria Llumà, hi ha 50 ancians de 84 a 94 anys que s'han dividit entre els pisos, els que tenen alguna simptomatologia –alguns ja l'han superada–, i la torre, els que no en tenen cap. Asseguraven que s'estan fent les coses de la millor manera i amb tota la previsió de què són capaços, ateses les circumstàncies. Per exemple, a l'hora de suplir el personal de baixa, ho han fet sense cap problema, i tampoc no els ha mancat mai material de protecció ni de desinfecció fruit d'aquesta previsió. Llumà sí que va lamentar que les proves no s'hagin fet molt abans. Justament dijous la Generalitat va anunciar que preveia fer-ne 27.000 tant a usuaris com a treballadors de residències abans del 8 de maig.

La residència Sagrada Família dona servei a mig centenar més de famílies del barri a nivell de centre obert –ara tancat– i del Servei d'Atenció Domiciliària -menjar, medicaments i higiene, si és necessari. A més, aporta una infermera per cuidar les Germanes Josefines, que aquest diari va informar ahir que havien tingut un focus; n'hi ha tres d'ingressades.

Per part de la residència Vall-daura, on viuen 43 avis, el seu director, Miquel González, explicava que la persona que va morir va ingressar a l'hospital per una altra afecció i que se li va fer la prova i va donar positiu. Actualment, tenen una resident que va donar positiu amb la PCR que li van fer a l'ambulatori, però que es troba bé i que ja fa prop d'un mes que es va aïllar preventivament. Hi ha 6 o 7 residents més amb febrícula que estan separats dels que no tenen cap símptoma però, fins ahir, no tenien cap situació delicada. En el seu cas, com a la Sagrada Família, González comentava que el personal de baixa s'ha pogut cobrir sense problemes i que des del primer dia que es va fer el confinament els professionals van predre mesures a nivell de protecció per evitar contagis i per tenir-ho automatitzat en el seu dia a dia.

Regió7 va trucar ahir a set resiències de Manresa per conèixer-ne la situació de primera mà però només la Sagrada Família, la Vall-daura i la Casa Padró van respondre. La darrera va informar que havien tingut una defunció i que actualment hi ha un positiu però que «està controlat», si bé tenen la directora malalta. En aquest centre hi ha pocs residents. No van facilitar informació ni la residència Sant Andreu, ni la Sant Josep, ni la Mont Blanc ni la Mutuam, que va remetre aquest diari al departament de Salut.

Els Bombers van informar que, arran de l'emergència sanitària, han ampliat les seves capacitats operatives, que inclouen el suport logístic en el muntatge d'infraestructures sanitàries temporals, en la desinfecció d'edificis i infraestructures en situacions crítiques, i en la gestió d'escenaris amb múltiples víctimes, i la col·laboració amb les autoritats sanitàries amb la cessió d'infermers, així com de vuit respiradors.