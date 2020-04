Tenim un deute amb Florenci Serra Muntaner

Tenim un deute amb Florenci Serra i Muntaner. Amb la seva mort Manresa perd talent vital i cívic. Amics i moviment associatiu perdem l'exemple emprenedor d'un activista del manresanisme ben entès, el que defensa la ciutat, les seves tradicions, els seus valors, la seva capacitat de progrés i de superació de les adversitats. Florenci Serra i Muntaner va exercir la seva ciutadania amb compromís i responsabilitat. Va entomar mil reptes i els va saber superar amb la tossuderia que el caracteritzava, i el suport de la gent valuosa que es va saber guanyar. Les cròniques que recolliran la seva tasca cívica faran evident que el seu lideratge va ser incansable, insaciable m'atreveixo a dir com a lloança. La seva actitud i el comportament mantinguts en la seva dilatada trajectòria ciutadana el feien mereixedor d'un reconeixement que no li ha arribat en vida ara, ni fa dos anys quan la malaltia el va apartar de la vida pública.

La ciutat, els amics hem fet tard a agrair-li el seu exemple, i ara ens en doldrem mentre l'excepcionalitat sanitària pel coronavirus no ens permeti aplegar-nos per retre-li homenatge. Mentre no arriba, Manresa té un deute pendent amb Florenci Serra i Muntaner. Fem-ne memòria.