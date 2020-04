Mor el dinamitzador de la societat civil manresana Florenci Serra als 76 anys

Florenci Serra Muntaner (Prades de la Molsosa, 1943) va morir ahir a la matinada als 76 anys d'edat. Amb ell Manresa perd una baula més de la cadena de veterans activistes socials que durant dècades van tibar el carro per dinamitzar la ciutat. Tot i que no se li va practicar el test, tots els símptomes indiquen que la causa de la mort va ser el coronavirus.

Deixa esposa, dos fills i quatre nets. En la llarguíssima llista d'entitats manresanes i iniciatives ciutadanes en què va participar figura la presidència de Jove Cambra i Creu Roja. Va ser cofundador del grup d'opinió i debat Tertúlies a la Cuina i de l'Associació de la Misteriosa Llum.

Formant part de l'Associació Misteriosa Llum va ser una peça clau per a la creació de la reeixida Fira de l'Aixada i el ressorgiment de la celebració de les festes d'hivern de la ciutat. El seu itinerari cívic va ser llarg. El seu compromís amb la ciutat, profund.

El seu fill, Alexis Serra, explicava ahir que ha marxat una persona «molt vital que va dedicar bona part de la seva vida a pensar i actuar per ajudar els altres». Aquesta implicació li va permetre posar en marxa projectes de ciutat que perduren i perduraran. Serra va néixer al Solsonès però va viure tota la vida a Manresa. Va estudiar Peritatge mercantil i va treballar a les empreses Salvador Jubert i Comercial Morros abans d'entrar al sector financer com a director de les oficines manresanes de Bankunión i de Banco Pastor. Va formar part de l'organització de la cavalcada de Reis, de l'Associació Misteriosa Llum, de Creu Roja, de les Tertúlies a la Cuina, de Jove Cambra i del Biela Club, entre d'altres. L'any 2002 el comitè local d'UDC, partit al qual estava vinculat, el va defensar com a candidat a l'alcaldia de Manresa. Els dos darrers anys havia estat apartat de la vida pública per una greu malaltia. Estava ingressat a Sant Andreu. El seu fill, Alexis Serra, actual director de l'Oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat, va recollir el testimoni del seu compromís social i polític.