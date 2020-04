«Portar la compra a casa és el futur del petit comerç especialitzat»

El peixater Antonio Ruiz, de Manresa, té parada al mercat de la Sagrada Família. Fins fa uns anys en tenia també al Puigmercadal, però la va haver de tancar per la crisi. Arran del confinament i la caiguda de clientela al mercat, Ruiz va decidir començar a repartir a domicili. Va enviar un missatge de whatsapp al grup de l'Esport Ciclista Manresà (del qual forma part) i a coneguts i familiars, que alhora van reenviar-lo a la seva llista de contactes, i així successivament, fins al punt que ara rep tantes comandes que ha decidit mantenir el servei un cop acabi el confinament.

«Feia temps que pensava en l'opció de repartir el producte a domicili, però no m'hi havia llançat. Amb l'estat d'alarma, la gent va sortir disparada a les grans superfícies i els paradistes vam estar dues setmanes molt aturats. Hem perdut aproximadament el 30% dels clients que venien al mercat», explica Ruiz, que va optar per fer entregues a domicili davant les pèrdues que veia a venir. L'ha sorprès la bona acollida que ha tingut el seu servei. Afegeix que «algunes persones que m'han trucat perquè els porti peix eren clientes meves quan tenia parada al Puigmercadal. S'han alegrat que reparteixi a casa i moltes m'han demanat si continuaria fent-ho més endavant».



Sense import mínim

El boca-orella ha fet que li truqui gent «de llocs on no m'esperava», diu Ruiz, com Moià, on ja ha anat a repartir un parell de cops. El peixater fa notar que hi ha clients que fan comandes grans, de fins a 200 o 300 euros, i d'altres de petites. Però no ha fixat un mínim i tampoc cobra, per ara, el desplaçament ni les bosses de plàstic que utilitza per preparar les comandes: «Si una iaia fa una compra de 15 euros, la hi portaré igualment. Ara hem de fer aquest servei, no és moment de fer-se ric», afirma el peixater. Tot i això, aquesta situació l'ha portat a valorar el repartiment a domicili com a via de negoci estable un cop s'aixequi l'estat d'alarma: «Portar la compra a casa és el futur del petit comerç especialitzat», opina.

El peixater explica que han escurçat l'horari de la parada a la Sagrada Família per la disminució de clientela (obren de 9 a 13 h). Durant el matí, la seva dona i els dos dependents que treballen a la parada preparen els encàrrecs i Ruiz, que cada matinada va a Barcelona a comprar el peix fresc, els recull al migdia i dedica la tarda a repartir-los. Com a mesures de seguretat, sempre porta mascareta i guants. A la furgoneta també porta una caixa de guants per als clients, per evitar qualsevol contacte durant l'entrega i el pagament (amb targeta o efectiu).