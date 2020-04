Les últimes morts eleven a 184 la xifra de víctimes als hospitals de Manresa i Berga

És un degoteig constant. Els hospitals de Manresa i Berga han registrat nou víctimes mortals més per Covid-19 aquest dissabte, dada que eleva fins a 184 el nombre de morts en els centres sanitaris de les dues ciutats. Aquest increment progressiu, doncs, fa que la xifra es vagi apropant als dos centenars. A la capital del Bages, en els tres centres d'Althaia se n'han comptabilitzat sis més que divendres i ja sumen un total de 131, mentre que a l'hospital de Sant Andreu n'hi ha hagut dos més i ja en són 22. El Sant Bernabé de Berga ha mort una persona i, per tant, 41 pacients hi han perdut la vida.

No totes les dades són negatives i n'hi ha que deixen entreveure que l'expansió de la pandèmia s'està frenant a la Catalunya Central. I és que aquest dissabte a Althaia hi ha 181 ingressats, nou menys que ahir i a Sant Andreu en les darreres 24 hores no hi ha hagut cap nova hospitalització, i això fa que hi hagi 136 ingressats pel contagi en aquest centre sanitari de Manresa.