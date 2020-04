La gran demanda de mascaretes col·lapsa el sistema de recepta electrònica de les farmàcies

El sistema informàtic de recepta electrònica de les farmàcies catalanes ha col·lapsat aquest dilluns al matí degut a l'augment de persones que han visitats els establiments per aconseguir una mascareta. Aquest problema informàtic afecta al repartiment de mascaretes però també al de medicaments tradicionals.

En una hora s'han dispensat fins a 100.000 mascaretes, que s'han de sumar a les dispensacions habituals de medicaments d'un dilluns, que acostuma a ser un dels dies de més feina. Aquest nombre elevat de dispensacions ha sobrecarregat el sistema, que caigut i s'està a l'espera que torni a estar operatiu. Des del Col·legi de Farmacèutics han insistit que només s'acostin a les farmàcies a recollir les mascaretes les persones que no en tinguin i realment les necessitin.

Aquest fet augmenta les cues i en algunes farmàcies s'està demanant als clients que tornin més tard ja que no poden continuar amb el subministrament. "Bàsicament, estem saturats, la xarxa no funciona, per posar un exemple, això és igual que el peatge de Martorell a l'estiu quan tornes de la platja, hem de passar un per un perquè la xarxa no funciona. Totes les farmàcies catalanes intentem fer el mateix en el mateix moment, i no funciona, va a trompicons", expliquen des de la farmàcia Esteve Iglesias de Puig-reig.

Una treballadora de la Farmàcia Badia de Berga ha explicat a Regió7 que "hi ha gent que passant de totes les recomanacions surten només per buscar la mascareta i ha petat el sistema, de tanta gent alhora ha petat, mirem de tramitar-ho forçant el programa o els fem tornar més tard".



Sense aglomeracions a primera hora a Manresa



Les 3.227 farmàcies catalanes comencen a repartir aquest dilluns una primera remesa d'1,5 milions de mascaretes a la població, una per cada targeta sanitària, i demanen a la gent que només vagi a buscar la mascareta gratuïta si realment es necessita per evitar que hi hagi cues. A Manresa, la jornada ha arrencat sense grans aglomeracions a les portes de les farmàcies del centre de la ciutat, tal com ha pogut comprovar Regió7. Les cues són de tres o quatre persones, que esperen al carrer amb distància. La imatge és, per ara, la mateixa que un dia qualsevol.

Una de les persones que aquest dilluns a primera hora s'esperava a la porta d'una de les farmàcies just abans que obrissin per recollir la seva mascareta era Elvira Fernández, que afirmava que "temia que em trobaria cua, però no ha estat així, ni molt menys". Fernández explicava que havia estat matinera, "no pas per aquesta por de trobar molta gent", sinó "perquè treballo de dependenta en un establiment d'alimentació i ara anava camí de la feina. Tot i que allà sempre hem tingut mascareta per fer la nostra feina, disposar d'alguna més, tenint en compte que tot el dia estem exposats, penso que no està de més".

Teresa Alabastre també ha estat de les primeres a anar a buscar a una famàcia de Manresa una de les mascaretes que des d'avui es lliuren amb cadascuna de les targetes sanitàries. En la situació actual no treballa, però argumentava que la mascareta li feia falta, "perquè sóc la que he de sortir per fer la compra de casa, i fins ara n'he utilitzat un parell de roba que em vaig fer jo mateixa". De fet, era de l'opinió que aquest repartiment "va molt tard", tant per la necessitat de la gent de disposar-ne, encara que hi hagi hagut un confinament estricte, "com per conscienciar la gent que n'ha de portar pel bé de tothom".

El vicepresident del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), Josep Aiguabella, assegura que tenen por que aquesta setmana "hi hagi aglomeracions" per adquirir les mascaretes que el Govern ha comprat i avisa que les farmàcies de moment només en dispensaran una per persona perquè només n'han rebut 1,5 milions dels 14 milions anunciats per la Generalitat, cosa que suposa que cada establiment en té unes 450. Aiguabella demana "responsabilitat" a la població i que vagi a la farmàcia només si realment necessita la careta per la seva vulnerabilitat o per anar a treballar. "Que tothom vagi a buscar la mascareta que necessita no la que li toca", diu fent una crida la calma.