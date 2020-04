Sis morts més eleven les víctimes reconegudes a Manresa a 167

Les fundacions Althaia i Sant Andreu Salut han notificat avui dilluns 6 morts més. Amb aquestes ja són 167 les que hi ha hagut en centres hospitalaris de Manresa des de l'inici de l'epidèmia per coronavirus.

La Fundació Althaia ha registrat dilluns dues morts més de pacients amb coronavirus. Amb aquestes ja són 137 les que hi ha hagut des de l'inici de l'epidèmia per coronavirus.

A Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari hi ha actualment 180 ingressats per coronavirus, quatre menys que diumenge.

Es tracta de la xifra d'ingressats més baixa des del 29 de març, quan hi havia 141. El 30 de març la quantitat facilitada de positius confirmats ja va saltar a 214.

El nombre d'altes acumulades acumulades continua creixent i ja en són 710, dues més que diumenge

La Fundació Althaia que gestiona l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep tenia avui 76 professionals que havien donat positiu en la prova de coronavirus i 10 mes pendent de resultat.

És una quantitat de professionals menor que la de divendres, quan es van comptabilitzar 91 positius.

Amb menys ingressats per coronavirus i menys professionals aïllats Althaia agafa aire per continuar en primera línia de la lluita contra l'epidèmia.

Pel que fa a Sant Andreu hi ha 129 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Avui hi ha hagut 1 nou ingrés d'un pacient derivat de la Fundació Althaia.



Durant el dia d'avui han mort 4 persones ingressades per Covid-19. No s'ha donat cap alta a domicili.

D'altra banda, hi ha 35 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i 4 més que també són a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.