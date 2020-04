La psicòloga Yaiza Leal, especialitzada en gestió de l'ansietat, aconsella sobre com portar el confinament

La manresana Yaiza Leal, psicòloga especialitzada en la gestió de l'ansietat a l'Institut Yaiza Leal de Manresa, va arribar a l'Índia el 6 de març, "quan encara es vivia amb força normalitat a Manresa i eren pocs manresans els que podien imaginar la situació que vindria pocs dies després. Vaig poder volar perfectament, tot i que amb molts controls de salut fins a Nova Delhi i d'aquí vaig anar directa a la capital del ioga, Rishikesh on havia organitzat un retir de ioga que s'ha suspès degut a les circumstàncies actuals".

La manresana celebra que, "per sort, a data de meitats d'abril, no hi ha cap cas en aquesta zona, on he decidit quedar-me fins que millori la situació a Catalunya". Per aquest motiu "no vaig agafar el vol de rescat que Espanya va oferir a l'Índia perquè que era bastant perillós físicament, sense garanties de poder volar fins a l'últim moment, o de tenir problemes en els altres països on es proposava fer escala. A més de pagar preus descomunals per poder volar". Per tant, "a dia d'avui, mentre el lockdown segueix vigent a Índia, no es pot volar a Espanya i, com en molts països, s'haurà de veure el procés, dates i preus que es proposen quan es comenci a normalitzar la situació".

El lloc on viu és una zona rural. "Les famílies índies, per un cantó, han tancat l'accés als allotjaments, ningú pot entrar o sortir exempte al matí a les hores que es permet comprar, de 7 a 13 h, amb mascareta. Però, per un altre cantó, com que estic situada en ple Himalaià, ells continuen fent la seva feina al camp, i a casa perquè la seva rutina no ha canviat en absolut, atès que rares vegades surten de les seves cases i la dels veïns més propers. Estan acostumats a què són les persones les que venen a ells, i ells simplement obren la porta a les seves cases i el seu estil de vida. El que ens aporta un altre enfocament i gran inspiració als que vivim a Europa".

Com a especialista en la gestió de l'ansietat, Leal, dona uns quants consells a la població. "El que vull remarcar és que, sobretot, mantinguin una rutina a casa. Que continuïn practicant esport, ni que siguin uns estiraments". I que aprofitin "per fer o investigar sobre coses que els agraden" i "per auto observar-se. A ells, a les seves relacions i la seva rutina professional o vital.