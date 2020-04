Tres morts més a l'hospital de Sant Andreu per coronavirus

A la Fundació Sant Andreu Salut, hi ha avui dimarts 132 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Avui hi ha hagut 6 ingressos nous de pacients derivat de la Fundació Althaia.

Durant el dia d'avui han mort 3 persones ingressades per Covid-19, i això fa pujar la xifra total a trenta-tres, i no s'ha donat cap alta a domicili.

D'altra banda, hi ha 32 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i 4 més que també són a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.