Creix la pressió a l'Hospital de Sant Andreu com a espai referencial per a avis amb Covid

La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa està rebent en aquests moments una enorme pressió assistencial a causa de la pandèmia i del fet de ser l'equipament d'atenció intermèdia de referència per a persones grans.

Entre l'Hospital de Sant Andreu i Althaia atenen més de tres-cents pacients de coronavirus, però mentre que Althaia va arribar al pic el 2 d'abril amb 284 pacients i ara en té un centenar menys, Sant Andreu va doblar el nombre de pacients ingressats en tres dies: en tenia 71 el dia 14 d'abril i 138 el dia 17.

Segons han explicat fonts de la mateixa Fundació Sant Andreu Salut, si s'està registrant un increment en la xifra d'ingressos per Covid-19 és perquè és l'equipament d'atenció intermèdia de referència a la comarca del Bages.

Darrerament, per tant, s'ha convertit en l'espai referencial d'atenció a persones grans amb Covid-19.

Per aquest motiu, està rebent una quantitat destacable de pacients d'edat avançada que són derivats de la Fundació Althaia, positius per Covid-19.

També està rebent persones que pateixen Covid-19 procedents de residències de gent gran tant de la comarca del Bages com de fora (l'últim cas, de la residència de Bagà). Finalment, està rebent pacients provinents de domicilis (també d'edat avançada) per seguir tractament actiu de Covid-19. Totes aquestes persones reben a l'Hospital de Sant Andreu el tractament actiu per la lluita contra la Covid-19.

L'atenció intermèdia és la que hi ha entre un hospital d'aguts i la primària. El fet que Sant Andreu hagi evolucionat cap a un hospital intermedi significa atendre més persones i de més alta complexitat, algunes derivades dels serveis d'urgències; potenciar la seva autonomia; pal·liar les seves limitacions i facilitar el seu retorn a casa o al recurs més adient. Això ha comportat posar a prova tant els professionals com les instal·lacions i, també, la intensificació del treball en xarxa amb les altres institucions de salut del territori.

Ara, Sant Andreu està exercint a plena potència la seva capacitat com a hospital intermedi.



Adaptar-se contra la malaltia

En aquesta activitat per adaptar-se a la lluita contra la malaltia, cal recordar que la Fundació Sant Andreu Salut, amb el suport de la Regió Sanitària Catalunya Central del Servei Català de la Salut (CatSalut), de l'Ajuntament de Manresa i de l'Institut Català de la Salut (ICS), va completar el dissabte 11 d'abril al migdia el trasllat temporal de 25 persones que viuen a la residència de Sant Andreu de Manresa cap a l'hotel Món, gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera i situat a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.

El trasllat va ser una resposta a la necessitat tant de les institucions sanitàries, encapçalades pel CatSalut, com de la societat de disposar com més aviat millor de tots els recursos necessaris.