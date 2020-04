Manresa i Berga ja superen les 200 morts reconegudes per coronavirus

El nombre de víctimes mortals pel coronavirus creix, fins ara, sense aturador i als centres hospitalaris de les capitals del Bages i del Berguedà ja és superior als dos centenars.

Ahir van morir per l'epidèmia tres persones més a l'Hospital de Sant Andreu, i ja en són 33, mentre que a Althaia hi va haver una nova víctima mortal, 138 en total.

Si a les 171 defuncions als hospitals manresans s'hi afegeixen les 31 que hi ha hagut a l'hospital de Berga el còmput és de 202.

A la Fundació Sant Andreu Salut hi havia ahir 132 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Ahir hi va haver 6 ingressos nous de pacients derivats de la Fundació Althaia i no es va donar cap nova alta a domicili.

Van morir 3 persones ingressades per Covid-19, el que eleva la xifra de víctimes mortals a 33.

D'altra banda, hi havia 32 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i 4 més que també són a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

Als centres gestionats per la Fundació Althaia hi ha actualment 175 ingressats per coronavirus, cinc menys que dilluns.

El nombre d'altes acumulades continua creixent i ja en són 735, vint-i-cinc més que dilluns.

La Fundació Althaia, que gestiona l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep, tenia ahir 61 professionals que havien donat positiu en la prova de coronavirus i 7 més pendents de resultat.

L'Hospital Sant Bernabé, de Berga, tenia ahir 43 pacients ingressats positius de coronavirus. En les últimes hores no hi havia hagut cap nova defunció -n'hi ha hagut 31-i s'havien donat 4 noves altes a domicili.

Pel que fa a professionals, hi havia 1 nou cas positiu i s'havien donat 4 altes a professionals que ja no havien donat positiu.

Set mil professionals sanitaris

Segons les dades disponibles del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 43.695 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR).

D'altra banda, hi ha 72.984 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positius de la Covid-19 o bé com a sospitosos, un total de 4.904 persones. Des de l'inici de l'epidèmia 3.216 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 1.091.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 6.953 són professionals sanitaris, mentre que 5.868 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 22.417 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 7.825 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 12.519 són casos sospitosos.



8.441, segons les funeràries

Les funeràries han atès un total de 8.441 finats amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquests, 2.328 han mort en una residència, 95 en un centre sociosanitari i 522 al domicili. La resta són morts en hospitals o no classificats.