Mor el metge manresà Francisco Bosch, que va exercir al CAP Bages

La pandèmia del coronavirus es va endur diumenge a la nit el metge manresà Francisco Bosch Vall-llosera als 88 anys. Durant dècades, el doctor Bosch va exercir la seva professió al CAP Bages.

Francisco Bosch, van recordar ahir els seus familiars, era «un metge amb una vocació immensa, dels que anaven a fer visites casa per casa, i que a més de salut oferia un gran tracte humà». Hi van afegir també que moltes persones el recordaran pel seu tracte «amable i servicial, sempre disposat a anar a visitar qui ho necessitava i a l'hora que fos».

De jove, Bosch va ser un gran esportista i va practicar el tennis i la natació. La seva gran vocació, però, era la medicina i és per això que de seguida que va acabar la carrera es va posar a treballar de metge, «seguint les passes del seu pare, també metge, el doctor Bernat Bosch». En concret, l'especialitat que va triar va ser la medicina general, que va exercir, fins que es va retirar, a la seva consulta i també al CAP Bages, conegut antigament com l'ambulatori de Manresa.

La família del finat comentava ahir que «ara són dies de tristor per a moltes famílies, de moltes pèrdues, i amb el pensament en silenci de si 'a la meva família també li pot tocar'». Feien notar que «poc es podia imaginar el doctor Francisco Bosch que un virus com aquest, que una pandèmia, li provocaria el final de la seva vida a l'edat de 88 anys». Aprofitant el record que en van voler fer, també van manifestar «un gran agraïment per tota la seva tasca com a metge, de tenir cura de molts manresans i manresanes en el moment que més ho necessitaven, quan estaven malalts».