Vueling dona material electrònic a famílies refugiades de Manresa

Vueling ha donat a l'Obra Social Sant Joan de Déu cinquanta tauletes i quinze ordinadors per a persones aïllades per l'epidèmia de coronavirus per facilitar que es puguin comunicar amb la família des de Manresa, Barcelona, Palma de Mallorca i València.

D'aquesta manera, Vueling, que se suma a la campanya «Les cares de la vulnerabilitat», facilitarà l'accés telemàtic a l'educació i oci de les persones ateses als centres, segons va informar en un comunicat.

Aquest material està destinat a les persones amb problemes de salut mental i persones afectades per coronavirus ateses al Parc Sanitari SJD de Sant Boi de Llobregat, a famílies refugiades ateses a la Fundació Tomàs Canet de Manresa, i a persones sense llar ateses a Sant Joan de Déu Serveis Socials de Palma de Mallorca i València.