Althaia redueix a la meitat els ingressats per Covid-19 en relació amb el pic màxim

La Fundació Althaia de Manresa tenia ahir 140 ingressats per coronavirus mentre que en el moment de màxima afectació n'hi havia 284, el 2 d'abril. Des de llavors la xifra ha anat a la baixa.



El darrer informe d'afectació de la pandèmia als centres gestionats per la Fundació Althaia de Manresa –l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari– va deixar constància d'una nova víctima mortal i ja en són 139.



L'altra cara de la moneda és la reducció dels ingressats per coronavirus, que van baixar dels 154 del dia anterior als ja esmentats 140, segons va informar la fundació sanitària. Mentre que els ingressats per coronavirus van a la baixa continua pujant el nombre d'altes que ahir ja eren 759, 24 més que el dia anterior.



Pel que fa als professionals positius de coronavirus, la xifra és de 52 i n'hi ha 7 més que estan pendents del resultat de la prova.



Ahir hi havia 136 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Ahir hi va haver 4 ingressos nous de pacients: 2 de derivats de la Fundació Althaia, 1 de la Residència Sant Andreu i 1 altre de la Clínica Sant Josep.



Durant el dia d'ahir no va morir cap persona ingressada per Covid-19 ni tampoc es va donar cap alta a domicili.



D'altra banda, hi ha 31 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i 2 més que també són a casa de manera preventiva pendents de fer el test o de rebre resultats.

44,793 casos a Catalunya



Segons la informació disponible del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya hi havia 44.793 casos positius de coronavirus confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR).



A més, es comptabilitzaven 77.311 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.



Del total de casos acumulats, fins ara havien mort en un centre hospitalari, com a positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, 5.080 persones.



Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.307 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 1.058.



A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.158 són professionals sanitaris, mentre que 5.889 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 23.891 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.



Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 8.306 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 14.041 són casos sospitosos.



Tal com va ordenar el departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts i la xifra acumulada és de 8.845 persones confirmades o sospitoses. D'aquestes, 2.494 han mort en una residència, 97 en un centre sociosanitari i 537 a casa seva. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

41 ingressats a Berga



L'Hospital Sant Bernabé de Berga tenia ahir 41 pacients ingressats que havien donat positiu en la prova del Covid-19. En les últimes hores no hi havia hagut cap nova defunció –n'hi ha hagut 31– i es van poder donar tres noves altes a domicili.