Cinc morts més per coronavirus a Manresa les darreres 24 hores

La Fundació Althaia ha informat, avui dijous, que hi ha hagut 4 noves víctimes mortals. Això vol dir que del total de casos acumulats de coronavirus, fins ara han mort a un dels centres hospitalaris que gestiona -Sant Joan de Déu, Clínica Sant Josep i Centre Hospitalari- 143 persones per l'epidèmia.

El nombre d'ingressats són actualment 123. A més, hi ha 47 professionals sanitaris positius de Covid-19 i 6 més que esperen el resultat de la prova. Les altes acumulades són ja 769.

A data d'avui, dijous, hi ha 135 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

Avui no hi ha hagut cap ingrés nou. Durant el dia d'avui ha mort 1 persona ingressada per Covid-19 i no s'ha donat cap alta a domicili.

D'altra banda, hi ha 29 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i 1 més que també és a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.