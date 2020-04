FOTOS | Balcons engalanats a Manresa per celebrar Sant Jordi

El Sant Jordi d'enguany serà recordat com la diada del llibre i la rosa dels carrers buits. El confinament per la Covid-19 no ha deixat muntar parades, ni obrir llibreries i floristeries. Però hi ha qui s'ha negat a deixar passar la data sense posar-hi una nota de color. I és que en diferents carrers de Manresa, veïns i veïnes de la capital del Bages han decorat els seus balcons amb flors i senyeres. En aquesta galeria recollim imatges d'alguns balcons engalanats del Passeig, el carrer de Sant Josep, el carrer Súria, el Primer de Maig i el carrer de la Pau.