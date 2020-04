L'Ajuntament de Manresa té aturats tots els terminis urbanístics d'obres

El coronavirus ha fet que s'hagin aturat tots els terminis urbanístics d'obres en marxa de l'Ajuntament de Manresa, però el govern municipal ha assegurat que es treballa internament de manera intensa per a la represa.

El govern municipal ha assegurat que s'està fent molta feina interna per tal que, en el moment que es reactivi la situació, també es puguin activar licitacions, aprovacions i llicències, entre altres procediments. L'àrea disposa de quatre serveis.

El de Planejament i gestió urbanística està treballant de manera no presencial «gairebé igual». No es poden passar pel ple aprovacions de projectes, «però s'estan treballant internament».

El servei de Projectes urbans funciona en part. «Es treballa en la redacció de projectes però l'execució de treballs a la via pública està aturada. Tots els esforços se centren a preparar projectes, documentació, etc, per tenir-ho tot a punt quan puguin fer-se licitacions».

Pel que fa al servei de Mobilitat, «ara el personal està pendent del compliment dels serveis mínims del bus, etc, i també es prepara per preparar projectes d'inversions que teníem previstes en aquest camp (reformes mobiliari urbà, parades bus, passos vianants, pintures, semaforitzacions...)».

El quart servei és de llicències. En aquest cas ara no se'n concedeixen, però s'està treballant per fer feina interna i tenir-les a punt per a quan es puguin concedir.

Es treballa en tota mena d'expedients: obres menors, llicències d'activitat, obres majors. També s'està fent feina perquè administrativament estiguin a punt i a contractació.

Al departament hi ha un volum molt important d'empleats teletreballant i es fan reunions virtuals.

Pel que fa a obres que s'estan duent a terme «òbviament estan vivint aquest parèntesi i com totes les altres activitats s'haurà d'anar veient quan i com es poden reprendre els treballs».

Agilitar tràmits urbanístics



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar dilluns que el Govern de la Generalitat aprovarà properament una llei Òmnibus, que agilitarà tràmits urbanístics i ambientals, alhora que s'habilitarà el mes d'agost per a aquestes gestions, com a part d'un paquet de mesures destinades a recuperar l'activitat del país un cop se superi la pandèmia de la Covid-19.

El conseller va comparèixer telemàticament davant les comissions de Territori i Medi Ambient del Parlament per explicar les actuacions impulsades pel departament en el marc de la lluita contra el coronavirus i per avançar les noves mesures que es posaran en marxa les properes setmanes.

Així, va recordar que «hem tingut una aturada dels tràmits administratius ordinaris, ja siguin urbanístics o ambientals», tot i que, internament, es continua treballant en els diversos expedients oberts. «Atents a les necessitats del país, estem preparant una llei Òmnibus de simplificació de tràmits urbanístics i ambientals -no de simplificació de continguts-, en la línia d'evitar duplicitats o d'entrar en terminis més ajustats, per facilitar l'activitat econòmica», va anunciar.

Aquesta agilitació dels tràmits es complementarà amb «una modificació de llei per habilitar el mes d'agost, que normalment és inhàbil pels terminis urbanístics i ambientals», va detallar.

«És una bona resposta del departament de Territori i Sostenibilitat perquè les coses vagin àgils i aprofitar al màxim el temps», va emfasitzar.

A més, el proper 8 de maig se celebraran telemàticament totes les comissions territorials d'urbanisme que, habitualment, tenen lloc de manera presencial i diversos dies al mes.