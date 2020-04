Tres-centes bates sanitàries confeccionades per Míriam Ponsa ja estan a disposició d'Ampans

Ampans ha recollit aquesta setmana a les instal·lacions de la dissenyadora manresana Míriam Ponsa 300 bates d'ús sanitari que l'entitat destinarà a la protecció del personal d'atenció directa als serveis de les llars i residències.

L'entitat es va interessar pel producte tan bon punt el va conèixer, donat que ha estat complicat trobar material de protecció amb garanties de qualitat, especialment durant les primeres setmanes de la pandèmia. El teixit amb el que treballa Ponsa ha estat homologat sanitàriament. A diferència d'altres equips, aquests es poden reutilitzar fins a 140 vegades si es renten a una temperatura de 120 graus, ja que el teixit aguanta perfectament sense perdre propietats de protecció. Ponsa ha creat aquestes bates junt amb el seu amic i col·laborador, Josep Abril, i està fent la confecció a diversos tallers de la comarca.

La comanda d'Ampans ha estat de les primeres a servir per part de Ponsa, i ja estan a disposició de l'equip humà de l'associació que treballa a la primera fila per reduir l'impacte de la pandèmia als seus serveis assistencials, per ara amb un balanç d'una vintena de persones usuàries confirmades, que evolucionen positivament.

Ampans valora que projectes empresarials com el de Míriam Ponsa posin com a prioritat el territori, la seva gent i la tasca de la mateixa entitat, i amb tanta adaptabilitat a la situació que es viu per la pandèmia del coronavirus, unint esforços amb la voluntat de ser útil a les persones que es tenen més a prop.