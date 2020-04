Althaia lidera cinc estudis d'investigació sobre el coronavirus SARS-CoV-2

Cinc és el nombre de projectes de recerca vinculats al coronavirus SARS-CoV-2 que lidera actualment la Fundació Althaia, mentre que, paral·lelament, el seu personal participa en altres sis investigacions sobre el mateix tema promogudes per altres institucions. L'objectiu, afirma la fundació, és "generar coneixement científic sobre el comportament d'aquest nou virus, que és encara molt desconegut i que ha afectat de ple el nostre territori, igual que la resta del país i del món". Aquests estudis s'emmarquen en l'aposta d'Althaia per la recerca i la innovació, "línies estratègiques que permeten avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments que milloraran la pràctica assistencial i que, en conseqüència, tindran una repercussió directa en els pacients del territori", afirmen els seus responsables.

Les investigacions, que són multidisciplinàries, persegueixen diferents objectius i tenen diferents enfocaments. Algunes pretenen conèixer l'impacte que exerceix el virus sobre els pacients que pateixen la COVID-19 i avaluar l'efectivitat dels tractaments que s'utilitzen per tal d'aportar noves evidències aplicables al maneig hospitalari i a l'establiment de factors pronòstics que ajudin a la presa precoç de decisions. En altres, l'objectiu és analitzar l'impacte de la pandèmia en pacients especialment vulnerables i conèixer les possibles afectacions.



Els cinc projectes d'investigació



Els cinc projectes de recerca promoguts per Althaia són dels àmbits de la medicina interna –que engloba també pneumologia i reumatologia–, la traumatologia i la dermatologia. N'hi ha sobre tractaments i també d'observacionals, és a dir, que estudien les característiques d'uns col·lectius concrets, tant persones hospitalitzades per COVID-19 com pacients d'altres especialitats que s'han pogut veure afectats per la pandèmia.

Factors pronòstics demogràfics, clínics i bioquímics de mala evolució dels pacients amb COVID-19 és el títol de l'estudi que té per objectiu respondre unes determinades qüestions que es formulen els especialistes que atenen pacients ingressats per coronavirus SARS-CoV-2 i que són: quin és el millor tractament que permet evitar l'ingrés en l'àrea de crítics, quin és el millor moment d'administració per assolir la millor eficàcia, quins són els factors inicials de resposta i quins dels tractaments són ineficaços. Aquest estudi s'impulsa des del servei de Medicina interna amb la col·laboració de Farmàcia i Laboratori. L'investigador principal és el Dr. Domingo Ruiz, cap del servei de Medicina interna.

També des de Medicina interna es lidera un assaig clínic vinculat a tractaments per comprovar l'eficàcia d'un medicament ja comercialitzat, la colquicina, en pacients majors de 75 anys amb fragilitat moderada i pneumònia per COVID-19. El títol de l'estudi, que està en procés de tràmit i que està liderat des del servei de Medicina Interna, és Ensayo clínico sobre la eficacia y seguridad de la colchicina en mayores de 75 años con fragilidad moderada y neumonía por COVID-19.

Des del servei de Dermatologia, i amb la col·laboració de Pediatria i Cirurgia vascular, s'impulsa un estudi sobre les lesions cutànies acrals en nens i adolescents durant la pandèmia de COVID-19. L'objectiu és descriure una sèrie de casos de lesions cutànies que s'han identificat en pacients pediàtrics i adolescents a través de la teledermatologia i analitzar-ne el mecanisme pel qual es produeixen i la possible relació amb el virus SARS-CoV-2.

Els dos projectes restants són de l'àmbit de la traumatologia. Per una banda, hi ha l'Estudio exploratorio de les fracturas de fémur proximal durant la pandèmia de la COVID-19, que té per objectiu descriure l'evolució dels pacients majors de 65 anys que ingressen amb fractura de fèmur proximal durant la pandèmia en els centres assistencials de l'Estat espanyol per poder realitzar una recomanació terapèutica. L'investigador principal és el Dr. Josep Maria Muñoz Vives, adjunt al servei de Cirurgia ortopèdica i traumatologia. L'altre projecte es titula Com influeix l'estat d'alarma per la COVID-19 en les visites per patologia de l'aparell locomotor a un servei d'Urgències i té per objectiu conèixer l'impacte de la pandèmia en les visites urgents de traumatologia. El Dr. Pedro Luis Esteban Navarro, adjunt al servei de Cirurgia ortopèdica i traumatologia, n'és l'investigador principal.

En paral·lel, Althaia participa en sis estudis impulsats per altres institucions sanitàries del país i de l'estranger –entre les quals la University Hospital Birmingham– i diverses societats científiques. Aquests projectes són sobre nous tractaments i també sobre l'impacte de la pandèmia en diferents grups de pacients, com són persones diagnosticades de càncer durant aquest període i persones que s'han sotmès a una intervenció quirúrgica, entre d'altres. També hi ha un projecte vinculat a la dermatologia que pretén caracteritzar lesions cutànies vinculades al coronavirus.



Campanya de donacions

La fundació ha obert una campanya de donacions per recaptar fons per cobrir necessitats generades per l'emergència sanitària del coronavirus SARS-CoV-2, dintre de les quals hi ha aquesta activitat investigadora. Les persones, empreses i entitats que vulguin posar el seu gra de sorra i col·laborar per fer possible una recerca des del territori i per al territori trobaran informació a l'apartat Col·labora de la web d'Althaia.