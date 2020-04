El crematori de Mémora a Manresa redueix el temps d'espera i les incineracions

arxiu particular

Crematori del tanatori de Mémora-Fontal al polígon del Pont Nou de Manresa arxiu particular

Mémora, el grup funerari al qual pertany la manresana Fontal, ha registrat una reducció significativa del nombre d'incineracions que fa al recentment estrenat crematori al polígon del Pont Nou de Manresa.

Fernando Sánchez Tulla, director de Comunicació i Relacions Institucionals de Mémora, ha assegurat que «estan baixant». Les dades ho corroboren: la setmana passada el crematori va portar a terme trenta incineracions, i entre dilluns, dimarts, dimecres i dijous d'aquesta setmana se n'han fet tretze. Són tres cremacions diàries aquesta setmana, mentre que la passada en van ser quatre o més.

Cal recordar que quan es va posar en marxa l'equipament la previsió que va fer el grup funerari era atendre una o dues cremacions diàries.

La primera setmana d'abril s'estava atenent els serveis amb un temps d'espera de dos dies amb quatre incineracions diàries. Segons va assegurar ahir el director de Comunicació i Relacions Institucionals de Mémora, «ja no tenim temps d'espera». La demanda d'incineracions ha augmentat des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 i no només a Fontal-Mémora sinó també a Fontanova-Àltima i Funerària del Bages (vegeu Regió7 del 16 d'abril).

A Manresa s'ha passat de no permetre que els familiars de difunts per coronavirus assistissin a l'enterrament al cementiri municipal a autoritzar que ho puguin fer tres persones, com en el cas dels altres finats.

A l'inici de la pandèmia només dues persones podien acompa-nyar dins del cementiri municipal difunts que no haguessin mort de coronavirus. I, en el cas de difunts a causa de la Covid-19, d'acord amb les mesures de la Generalitat, es va comunicar que no es permetria l'acompanyament al cementiri, per motius de prevenció.

El 8 d'abril es va informar que a partir d'aquell moment tres familiars o amics poden acompanyar els finats –morts de coronavirus o no– fins a la sepultura, a més de la persona encarregada de dur a terme el ritus de comiat.

Les persones han d'anar degudament protegides (amb material de protecció propi, com mascaretes i guants) i han de respectar la distància de seguretat d'un a dos metres.

També s'ha recomanat la supressió de tota activitat pública o col·lectiva als centres de culte davant del fet que l'estat d'alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte.