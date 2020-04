Dues morts més a Manresa a causa de l'epidèmia de coronavirus

L'epidèmia per coronavirus ha deixat dues víctimes mortals més a Manresa, segons els darrers recomptes dels centres assistencials de la ciutat.

A data d'avui, divendres, hi ha 132 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. La Fundació Sant Andreu Salut ha informat que no hi ha hagut cap ingrés nou.

Durant el dia d'avui han mort 2 persones ingressades per Covid-19 i s'ha donat 1 alta a domicili.

D'altra banda, hi ha 28 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i 1 més que també és a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.

La Fundació Althaia ha informat que no hi ha hagut cap nova víctima mortal. Això vol dir que del total de casos acumulats de coronavirus, fins ara han mort a un dels centres hospitalaris que gestiona -Sant Joan de Déu, Clínica Sant Josep i Centre Hospitalari- 143 persones per l'epidèmia.

El nombre d'ingressats confirmats per Covid-19 són actualment 123 i hi ha una quarantena d'ingresats més pendents de realitzar la prova o de tenir el resultat. A més, hi ha 46 professionals sanitaris positius de Covid-19 i 5 més que esperen el resultat de la prova. Les altes acumulades són ja 807.