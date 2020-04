L'Ajuntament tanca fonts i deixa obertes les set que sap que usa població vulnerable

Seguint les recomanacions de les autoritats per evitar contagis, l'Ajuntament de Manresa ha pres la determinació de tancar la majoria de les fonts que hi ha repartides per la ciutat i deixar-ne obertes només set. Les que ha deixat funcionant les ha triat tenint en compte la informació que té Serveis Socials sobre algunes persones que les utilitzen per omplir garrafes d'aigua.

En concret, han quedat obertes les següents fonts: plaça Catalunya, plaça Espanya, plaça Pare Oriol, Passeig Sant Jordi, Plana de l'Om, Baixada dels Drets i Xup. Tota la resta estan tancades.

Així mateix, l'Ajuntament ha informat que a les fonts s'hi penjarà un cartell en breu amb algunes recomanacions per als seus usuaris com ara netejar-se les mans abans i després de fer-les servir, evitar tocar l'aixeta amb la boca quan es begui i, en el cas d'omplir ampolles, evitar que toquin l'aixeta de la font.



Consum d'aigua



Regió7 ha demanat a l'empresa municipal Aigües de Manresa quina ha estat l'afectació del coronavirus en el consum d'aigua. Si s'ha notat un major consum a les llars tenint en compte temes com ara que la gent es renta més sovint les mans. La resposta ha estat que el consum global de la ciutat no reflecteix ni un augment ni una disminució significatives però que, tenint en compte que el que sí que ha disminuït ha estat el consum industrial, aquest fet fa pensar que sí que hi ha hagut un increment del consum de l'aigua domèstica que compensaria la davallada de

l'industrial, tot i que no ha estat possible concretar en quina proporció.