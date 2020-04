L'Hospital de Sant Andreu supera Althaia en nombre d'ingressats per coronavirus

La Fundació Althaia de Manresa va informar ahir de quatre noves defuncions a causa del coronavirus. Això vol dir que del total de casos acumulats, fins ara han mort en un dels centres hospitalaris que gestiona –Sant Joan de Déu, Clínica Sant Josep i Centre Hospitalari– 143 persones per l'epidèmia. L'Hospital de Sant Andreu va registrar ahir una nova defunció.

El nombre d'ingressats a Althaia continua baixant i ahir n'eren 123. A més, hi ha 47 professionals sanitaris positius de Covid-19 i 6 més que esperen el resultat de la prova. Les altes acumulades ja en són 769.

A les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 135 persones ingressades per Covid-19 a Ahir no hi va haver cap ingrés nou ni es va donar cap alta a domicili i es va haver de lamentar una defunció.

D'altra banda, hi ha 29 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i han de ser a casa, i 1 més que també és a casa de manera preventiva pendent de fer el test o de rebre resultats.



9.050, segons les funeràries

El departament de Salut de la Generalitat havia informat ahir a l'hora de tancar edició que a Catalunya hi havia 45.875 casos positius de coronavirus i 82.523 de possibles. Del total de casos acumulats, havien mort en un centre hospitalari per la pandèmia 5.290 persones, una xifra que el recompte de les funeràries elevava a 9.050.

D'aquestes, 2.568 havien mort en una residència, 100 en un centre sociosanitari i 536 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, 3.362 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 1.008.

Del nombre total de positius arreu del país, 7.468 són professionals sanitaris, i 5.834 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 24.787 altes hospitalàries de persones diagnosticades per la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, 8.862 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 15.965 són casos sospitosos.



Continuen pujant els casos

El ministeri de Sanitat va informar ahir que a l'Estat espanyol hi havia hagut en les 24 hores anteriors 440 morts per Covid-19, que eleven el total de defuncions per la malaltia a 22.157.

El nombre de casos nous continuava pujant, amb 4.635 de confirmats en les últimes hores (4.211 dimecres; 3.968 dimarts), i el total de positius des de l'inici de l'epidèmia se situava en 213.024. Pel que fa a les altes, se'n van donar 89.250, 3.335 en les últimes hores. Quant als professionals sanitaris, 34.355 s'han encomanat i han donat positiu en una prova per detectar el coronavirus. Madrid és la comunitat amb més contagis, amb 60.487, i 7.684 morts, segons les dades del ministeri.