Portes obertes virtuals avui a la UPC de Manresa

La UPC de Manresa porta terme avui la jornada de portes obertes en format virtual.

Les persones interessades en aquesta jornada s'hi han d'inscriure i cada centre docent de la UPC es posarà en contacte amb elles per donar la informació necessària per poder accedir a unes trobades virtuals.

A la UPC Manresa, amb la mateixa filosofia de les jornades de portes obertes presencials, hi haurà una primera trobada en què Rosa Giralt, sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat, parlarà amb les persones assistents telemàticament sobre el centre docent en general i els donarà informació d'interès per als futurs estudiants. Posteriorment, les persones interessades podran accedir a les trobades sobre els diferents graus i màsters, on rebran informació concreta de cada estudi i podran interactuar amb la persona que els informi.