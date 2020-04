«Les xarxes són útils però l'esperit de Sant Jordi no funciona per Internet»

«El que em feia més il·lusió d'haver escrit el llibre era el que havia de venir després: presentar-lo, escoltar la gent, saber què en pensava... Ha estat molt decebedor». El manresà Adam Majó (1968), columnista d'aquest diari i director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, havia de viure el seu primer Sant Jordi com a autor, amb l'assaig Set de mal. Desxifrant el feixisme del segle XXI (Pagès Editors). Totes les presentacions, a Barcelona, Lleida, Manresa, Berga (on viu), s'havien de fer a final de març. I ahir hauria signat exemplars a l'Abacus de Manresa. Un Sant Jordi que «no ha tingut res a veure ni amb el que entenem ni amb el que m'esperava». Això sí, hi va haver roses i llibres, a casa seva. Ha fet algunes presentacions a les xarxes i, diu, «són molt útils però l'esperit de Sant Jordi no funciona per Internet». Remarca la iniciativa de #LlibreriesObertes perquè «els llibreters puguin respirar una mica» i confia que el 23 de juliol, si no és Sant Jordi, sigui una «fira del llibre».