Althaia i la primària comencen a planificar les visites ajornades

La pandèmia està tenint una afectació negativa indirecta en les persones amb problemes de salut diversos que han quedat relegats a un segon pla per poder atendre a les que han emmalaltit pel coronavirus. Consultada per aquest diari, segons la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut, s'ha començat a planificar la reprogramació de manera ordenada tant en l'àmbit hospitalari com a l'atenció primària. Ha remarcat, alhora, que «tota l'activitat urgent i no demorable s'ha realitzat».



Especialitats anul·lades

Pel que fa a la reprogramació hospitalària a Althaia, les fonts del CatSalut han informat que «es van anul·lar totes les visites presencials de les especialitats de medicina interna, d'endocrinologia i de reumatologia, atès que els professionals es van incorporar a l'atenció de primera línia», mentre que «la resta de programació es va mantenir i s'ha anat realitzant via telefònica». Actualment, aquestes tres especialitats que es van anul·lar «estan començant a programar-se. Ho tenen tot a punt per a la següent fase, on es començarà a fer l'activitat preferent, sobretot algunes proves i visites pendents de resultats de proves».

Quant a la planificació a primària, «s'establirà priorització segons la rellevància clínica». No obstant això, el CatSalut apunta que «cal remarcar que els controls de seguiments de crònics i revisions, que no s'han pogut fer de forma presencial, s'han realitzat a domicili o via telefònica». La reprogramació «dependrà sempre de l'evolució de l'epidèmia», avisa.