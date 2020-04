Manresa té el nombre d'ingressats per coronavirus més baix del principi de mes

Manresa tenia ahir ingressats per Covid-19 255 pacients. Per trobar una xifra inferior cal remuntar-se al 30 de març, quan n'eren 229. El nombre més alt d'ingressats va ser el 16 d'abril, amb 338. Des de llavors la xifra ha anat descendint dia a dia, fins als ja esmentats 255, en el que sembla una desescalada que les dades dels pròxims dies hauran de confirmar o desmentir.

Una altra dada bàsica és la de les defuncions. El recompte d'ahir que va fer públic la Fundació Althaia no va mostrar cap nova víctima mortal i es va quedar en les 143 comptabilitzades fins ara.

A l'Hospital de Sant Andreu sí que hi va haver dues morts més pel coronavirus i ja en suma 44, segons les dades facilitades per la Fundació Sant Andreu Salut, que afegeix als comptabilitzats per aquest diari a partir del 4 d'abril tres víctimes mortals del dia 1 d'abril i quatre del dia 2. En total són 187 morts per coronavirus reconegudes als centres sanitaris manresans. Ahir hi havia 132 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu i no hi va haver cap ingrés nou. Pel que fa a les defuncions, ahir van morir dues persones ingressades per Covid-19 i una va rebre l'alta a domicili.

D'altra banda, hi havia 28 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que havien donat positiu de Covid-19, i es mantenen a casa, i un més que també és a casa preventivament pendent que se li faci el test o de rebre el resultat.

La Fundació Althaia va informar que no hi havia hagut cap nova víctima mortal. Això vol dir que, del total de casos acumulats de coronavirus, fins ara han mort a un dels centres hospitalaris que gestiona –Sant Joan de Déu, Clínica Sant Josep i Centre Hospitalari– 143 persones per l'epidèmia.

El nombre d'ingressats confirmats per Covid-19 se situa actualment en 123 i hi ha una quarantena d'ingressats més pendents que se'ls faci la prova o de tenir el resultat. A més, hi havia 46 professionals sanitaris positius de Covid-19 i 5 més que esperen el resultat de la prova. Les altes acumulades eren ja 807.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga hi havia ahir 44 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova del Covid-19. Les últimes hores no hi havia hagut cap defunció i s'havia donat una nova alta a domicili i dues altes més de professionals.

A l'Hospital de Cerdanya no hi havia ahir cap pacients confirmat de coronavirus i 4 casos estaven pendents de diagnòstic. En total s'han comptabilitzat 48 positius.

Cap als deu mil morts

A l'hora de tancar edició les dades disponibles del departament de Salut de la Generalitat eren que a Catalunya hi havia 46.629 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR).

A més, s'havien comptabilitzat 87.232 casos possibles d'infecció de coronavirus en persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu havia classificat com a possible cas.

Del total de casos acumulats, havien mort en un centre hospitalari, per positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.396 persones. Una xifra que el recompte de les funeràries elevava fins a 9.186 persones, de les quals 2.621 havien mort en una residència, 105 en un centre sociosanitari i 543 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Segons la Generalitat, des de l'inici de l'epidèmia 3.413 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 944.

A més a més, del nombre total de positius arreu del país, 7.597 són professionals sanitaris, mentre que 5.551 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

També s'han comptabilitzat 25.984 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.104 persones han estat confirmades com a casos positius per coronavirus i 17.099 són casos sospitosos de la malaltia.



Més de dos-cents mil contagis

El ministeri de Sanitat va informar ahir que el coronavirus havia provocat la mort de 367 persones més a l'Estat espanyol, la qual cosa suposava un descens respecte a dijous, quan se'n van registrar 440, i elevava la xifra total a les 22.524 defuncions.

A més, s'havien confirmat per PCR un total de 202.990 contagis i 92.355 persones s'havien recuperat, segons les últimes dades publicades divendres el ministeri de Sanitat.

Per comunitats autònomes, atenent els resultats dels casos confirmats de Covid-19 mitjançant PCR, la Comunitat de Madrid era la que sumava un nombre més elevat d'afectats, i ja registrava 58.191 casos positius, seguida de Catalunya amb 45.544 infectats.

Així mateix, Andalusia tenia 11.536 afectats; Aragó 4.867; Astúries 2.234; Balears 1.821; Canàries 2.140; Cantàbria 2.084; Castella-la Manxa 15.365; Castella i Lleó 15.692, i Ceuta 100.