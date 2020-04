Bicicletes, patinets, cotxets i molta confusió el primer dia amb infants fora de casa

La vida als carrers de Manresa ha recuperat aquest diumenge una certa normalitat en el primer dia de desconfinament parcial per als menors de 14 anys, i ha deixat enrere la buidor del darrer mes i mig. Zones com el passeig Pere III o el passeig del Riu han estat especialment freqüentades al llarg de tot el matí, sense cotxes, però amb molta petita bicicleta, molt patinet, i amb els nens i nenes de protagonistes. Tampoc no hi havia presència policial ni vigilància, com a mínim durant el matí i pel centre de la ciutat.

Sense poder jugar, de forma conscient o controlats pels pares, els nens es limitaven a passejar o recórrer petites distàncies a peu o amb la bici o el patinet, si en portaven, i en molts casos s'aprofitava l'ocasió per saludar des del carrer els avis que sortien al balcó i a qui feia un mes i mig que no veien fora de les videotrucades.

Al costat d'un passeig, d'un carrer Guimerà, o d'una plaça Sant Domènec més o menys concorreguts, els parcs infantils que hi ha a tocar eren buits, alguns amb precinte i altres no, però sense nens pel mig tret d'algú que els creuava sense acostar-se als gronxadors, malgrat la temptació. La mascareta era una altra novetat per als infants, acceptada i ben portada en la majoria dels casos (tot i que alguns anaven sense), com també les distàncies mínimes de seguretat, que es mantenien entre estranys però costava més entre pares i fills d'una mateixa família, a qui a vegades es veia agafats de la mà.

L'anhelada sortida pels nens, també ho era per a molts pares, que celebraven poder sortir a passejar amb els fills però tant les maneres de fer-ho. Hi ha crítiques per la informació que es considera precipitada (fins dissabte no es va publicar al BOE), i tant canviant que ha generat confusió. Aquest diumenge, entre els pares encara hi havia dubtes sobre qui pot acompanyar els fills o a quins llocs es pot anar. En general, tampoc no s'entén per què només un dels progenitors pot sortir amb el fill si conviuen junts a casa, ni tampoc que s'impedeixi l'accés a determinats espais però no al supermercat.

Tot plegat ha portat a una estrena tan esperada com qüestionada.