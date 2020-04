La Fundació Althaia de Manresa registra tres morts més i ja sumen 148

La Fundació Althaia de Manresa ha registrat aquest diumenge, en tots els seus centres, tres morts més i el nombre de víctimes de Covid-19 ja ascendeix a 148. La xarxa sanitària està integrada per l'Hospital Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari. Pel què fa la xifra d'ingressats que són positius, es manté igual que ahir i, per tant, en aquests moments n'hi ha 110, tot i que n'hi ha trentena amb símptomes que estan pendents de saber si estan contagiats. En les darreres 24 hores hi ha hagut cinc hospitalitzats que han superat la malaltia i que han pogut tornar a casa, així que en total hi hagut 839 altes des que ha començat la crisi sanitària.