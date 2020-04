Els hospitals de Manresa registren quatre morts més i ja en sumen un total de 195

Els hospitals de Manresa han registrat aquest diumenge quatre morts més, xifra que eleva fins a 195 les víctimes de Covid-19 en els centres sanitaris des de l'inici de la pandèmia. Concretament, la Fundació Althaia de Manresa ha comptabilitzat, en tots els seus centres, tres morts més en les darreres 24 hores i el nombre de víctimes de Covid-19 ja ascendeix a 148. Pel què fa l'Hospital de Sant Andreu, hi hagut un decés més, amb la qual cosa el morts en aquest altre centre sanitari ascendeix a 47.

A la xarxa sanitària d'Althaia (integrada per l'Hospital Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) hi ha ingressats 110 pacients que són positius de Covid-19 i, per tant, es manté el mateix nombre d'ahir. Tot i això, n'hi ha trentena amb símptomes que estan pendents de saber si estan contagiats. En les darreres 24 hores hi ha hagut cinc hospitalitzats que han superat la malaltia i que han pogut tornar a casa, així que en total hi hagut 839 altes des que ha començat la crisi sanitària. Pel què fa l'Hospital de Sant Andreu, hi ha 120 ingressats, dada que situa la xifra d'hospitalitats en el conjunt de centres sanitaris de la ciutat en 239, una menys que dissabte. Una dada positiva perquè el nombre d'ingressats continua la tendència a la baixa, encara que la disminució aquest diumenge sigui mínima.

A Sant Andreu no hi hagut cap alta en les darreres 24 hores, i d'altra banda, hi ha 26 treballadors de l'hospital que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i hi ha un més que també és a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.