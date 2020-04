Manresa suma quatre morts més pel virus i el nombre de víctimes ja arriba a les 191

El nombre de persones contagiades que han mort als hospitals de Manresa ja arriba a 191, després que ahir hi van perdre la vida quatre pacients, dos als centres de la xarxa sanitària d'Althaia (que està integrada per l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) i dos més a l'Hospital de Sant Andreu, i continua del degoteig diari de defuncions per la Covid-19 a la capital del Bages.

Tot i les nefastes xifres de morts, que cada dia s'incrementen, també hi ha dades per a l'esperança. I és que Althaia ahir tenia 13 pacients ingressats menys que el dia anterior i, per tant, n'hi havia 110. A l'Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 130 persones hospitalitzades, xifra que indica que als centres sanitaris de Manresa hi havia ahir un total de 240 ingressats, 15 menys que el dia anterior. Fonts d'Althaia matisaven, però, que hi ha 50 persones que estan pendents de saber si estan contagiades.

Pel que fa el nombre d'altes, des dels centres d'Althaia informaven que 27 pacients van poder tornar a casa en un dia, i això significa que s'han curat un total de 834 persones que han estat ingressades des que ha començat la crisi sanitària. Per la seva banda, a l'Hospital de Sant Andreu no hi va haver cap pacient que rebés l'alta ahir.

D'altra banda, hi ha 26 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19, per la qual cosa es mantenen confinats a casa, i un més que també és a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.

Un nou mort a Berga

Un pacient que estava ingressat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga va morir ahir, segons informacions del centre hospitalari. Sobre la xifra de decessos acumulats des de l'inici de la pandèmia i fins ahir, el nombre puja fins a les 32 persones al centre sanitari de la capital berguedana.

Ahir havia un total de 46 persones ingressades amb coronavirus a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, dues més que divendres.

Per altra banda, a l'Hospital de la Cerdanya no hi havia cap pacient ingressat ahir per Covid-19, tot i que n'hi havia dos que en tenien símptomes i estaven pendents de saber resultats. Des que l'epidèmia va arribar a Catalunya, hi hagut al centre sanitari de Puigcerdà un total de 48 persones que han donat positiu, 35 pacients hospitalitzats i sis que han estat traslladats a altres centres sanitaris. Un total de 30 persones s'han curat i han rebut l'alta.

Més de 300 morts en un dia

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries a Catalunya arriba als 9.492, amb 306 noves defuncions, segons les últimes dades facilitades pel departament de Salut a l'hora de tancar edició. Són 170 més que l'increment de l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 47.633 positius i n'hi ha 92.889 de possibles. La xifra global és de 140.522 (6.661 més que dijous). De les 9.492 morts, 2.711 han estat en una residència (90 més), 549 al domicili (6 més) i 108 en un centre sociosanitari (3 més). La resta són morts en hospitals o no classificables per manca d'informació. Fins ara han mort en un centre hospitalari 5.558 persones, 162 més que dijous. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals. En el conjunt de l'Estat, ahir es van registrar378 morts per coronavirus, segons el ministeri de Sanitat. Es tracta d'una lleugera pujada d'onze víctimes respecte a les 367 morts de divendres, la xifra diària més baixa registrada des del 21 de març.