Els reis truquen a Althaia per conèixer l'evolució que està tenint la pandèmia a Manresa

Els reis d'Espanya van fer ahir una ronda de trucades a hospitals de Catalunya, Astúries i Balears, entre els quals el de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia de Manresa, per tal d'interessar-se per l'evolució que hi està seguint la pandèmia i per la situació dels pacients ingressats. Alhora, van transmetre un missatge «d'agraïment i ànim» a tots els professionals que treballen en aquests centres.

Els monarques van conversar amb el director general, Manel Jovells, que els va explicar l'evolució d'aquesta crisi, que va tenir la xifra més alta d'afectats per la Covid-19 el 2 d'abril, amb 340 pacients ingressats, i que actualment encara suposa que hi hagi mig centenar de professionals sanitaris confinats.

Felip VI i Letícia també van conversar amb els responsables de l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), a Oviedo, i del Mateu Orfila de Menorca, segons fonts de la casa reial.

A tots ells els van transmetre el seu reconeixement per l'esforç dels sanitaris i treballadors d'altres col·lectius per combatre la pandèmia.

La Fundació Althaia de Manresa, amb uns 2.200 treballadors, disposa de diversos centres sanitaris que atenen una població de 265.000 habitants.

En les últimes setmanes, els reis també han conversat amb els directors de dos hospitals catalans més: el Vall d'Hebron de Barcelona, el més gran de Catalunya, i el del Mar, també ubicat a la capital catalana.