Els hospitals de Manresa registren quatre morts més i ja en sumen un total de 195

Els hospitals de Manresa van registrar ahir quatre morts més, xifra que eleva fins a 195 les víctimes de Covid-19 als centres sanitaris des de l'inici de la pandèmia. Concretament, la Fundació Althaia de Manresa va comptabilitzar, en tots els seus centres, tres morts més i el nombre de víctimes de Covid-19 ja ascendeix a 148. Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, hi ha hagut un decés més, amb la qual cosa la xifra de morts en aquest altre centre sanitari de la ciutat ascendeix a 47.



A la xarxa sanitària d'Althaia (integrada per l'Hospital Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) hi havia ahir ingressats 110 pacients positius de Covid-19 i, per tant, es mantenia el mateix nombre de dissabte. Tot i això, una trentena més que tenien els símptomes i estaven pendents de saber si l'han contret. Ahir hi va haver cinc hospitalitzats que van superar la malaltia i que van poder tornar a casa, així que en total hi hagut 839 altes des que ha començat la crisi sanitària. Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, hi ha 120 ingressats, dada que situa la xifra d'hospitalitats en el conjunt de centres sanitaris de la ciutat en 239, una menys que dissabte. Una dada positiva perquè el nombre d'ingressats continua la tendència a la baixa, encara que la disminució ahir fos mínima.



A Sant Andreu no hi va haver cap alta ahir; i d'altra banda, hi ha 26 treballadors de l'hospital que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i n'hi ha un més que també és a casa de manera preventiva pendent de fer el test o de rebre resultats.

Dues defuncions a Berga



Aquest cap de setmana s'ha registrat un degoteig de víctimes a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. El centre sanitari va informar ahir de dues morts més i en total ja n'hi ha 34 des que ha començat la pandèmia. Dissabte hi va haver una defunció, després de sis dies sense cap víctima mortal. A part, un total de 43 persones estaven ingressades amb coronavirus a l'hospital, tres menys que dissabte. Pel que fa a les altes, n'hi va haver tres ahir i en total sumen 78 des de l'inici de la pandèmia.



A l'Hospital de Cerdanya, ahir es mantenia la mateixa situació de dissabte. És a dir, no hi havia cap pacient ingressat per la Covid-19, tot i que n'hi havia dos que en tenien símptomes i estaven pendents de saber els resultats. Des que l'epidèmia va arribar a Catalunya, hi hagut en el centre sanitari de Pugicerdà 48 persones que han donat positiu, 35 pacients hospitalitzats i sis que han estat traslladats a altres centres sanitaris. Un total hi ha hagut 30 altes.

Catalunya suma 154 decessos



Un total de 9.646 persones han mort a causa de la Covid-19 a Catalunya, 154 ahir, segons les últimes dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició.



Del total de defuncions, 2.772 han mort en residències de gent gran i la resta en hospitals, domicilis o sociosanitaris. Els casos diagnosticats amb test positiu ja sumen 48.273, mentre que els casos possibles d'infecció arriben a altres 97.922 persones. I ja són 27.379 les persones que han estat donades d'alta dels hospitals després de superar la malaltia.