A la nit, cap mòbil a l'habitació, ni dels fills ni dels pares

? La psicòloga d'Althaia dona alguns consells per conviure millor amb les pantalles. La distància a mantenir respecte a elles són 35 cm amb el mòbil, entre 40 i 50 cm amb la del portàtil i entre 60 i 70 amb la de l'ordinador. Al telèfon, se li haurien de treure les notificacions i eliminar les apps innecessàries de la pàgina d'inici per desincentivar-ne la consulta. I a la nit, aquests aparells han de quedar fora de l'habitació per mantenir el son.