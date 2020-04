El parc, tancat, es canvia pel passeig, la plaça o l'avinguda

? El quilòmetre de distància des del domicili que s'ha donat com a marge per poder sortir a passejar amb els nens ha fet que moltes famílies ahir optessin per buscar zones àmplies, i si pot ser verdes o enjardinades, que permetessin mantenir fàcilment la separació amb l'altra gent i poder saltar i córrer ni que fos a petits trossets, o poder anar amb bicicleta sense gaires entrebancs. Això va fer especialment atractius espais perifèrics com el passeig del Riu, o l'avinguda dels Dolors, però també zones cèntriques prou amples per poder passejar amb tranquil·litat, com el passeig Pere III o la plaça Sant Domènec. Una concur-rència que contrastava amb els parcs infantils que hi ha a tocar, i que eren buits. Alguns eren precintats i altres no, però no hi havia nens pel mig tret d'algú que els creuava sense acostar-se als gronxadors, tot i les possibles temptacions. Moltes famílies van aprofitar les sortides amb els fills per treure a passejar el gos.