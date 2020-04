Pastilles de sabó a canvi de somriures

Hi ha moltes persones que aquests dies, davant la situació de neguit generada pel coronavirus, tenen la necessitat d'ajudar el proïsme. Algunes ho fan donant diners per fer recerques, per comprar material; altres, posant música als balcons per animar el veïnat; hi ha qui s'ha convertit en expert a l'hora d'enviar missatges positius a través de les xarxes. Una d'aquestes persones és la manresana Judith Aguilar. Actriu de professió, fa un any que va obrir un establiment d'artesania i regals al carrer d'Urgell de Manresa, Gretaland.

A causa de la crisi actual, Aguilar va haver de tancar el negoci i es va instal·lar a casa de la seva mare perquè compaginava la seva feina amb altres ocupacions per poder viure «i m'he quedat sense res». Pensant en les persones que no tenen ningú que les aculli a casa seva, va sentir la necessitat de donar un cop de mà i se li va acudir regalar sabons artesanals de la seva botiga. «En vaig agafar uns quants i vaig parlar amb [sor Lucía] Caram a través d'Instagram. Em va dir que tot és benvingut».

Dit i fet, carregada amb una bossa amb mig centenar de sabons, dijous de la setmana passada va anar al local de la plataforma d'aliments de la carretera de Vic, on es feia el repartiment de lots amb menjar i articles d'higiene i de neteja per a la llar a les famílies del projecte Invulnerables contra la pobresa infantil de la Fundació del Convent de Santa Clara. «Quan vaig arribar allà i vaig veure la cua que hi havia em va semblar que donava molt poca cosa i vaig pensar que jo mateixa, si no fos per la meva mare, potser estaria en aquella cua». Sobretot, confessa, la imatge que li va quedar més marcada al cap va ser veure les mares amb els nens.

Un cop els va haver donat, Caram «els va anar repartint. Va donar un sabó a un nen i ell i la seva mare estaven tan contents que em vaig posar a plorar al carrer». Veure el menut tan feliç amb tan poca cosa en aquella situació la va impressionar. «Els vaig donar sabons amb dibuixets i figuretes, els més alegres que tenia».

Quan va arribar a casa, després que sor Lucía li hagués donat «mil vegades les gràcies, ell mateixa m'havia deixat un missatge on em deia que cada vegada que repartia un sabó n'havia tret un somriure molt gran, que no era habitual» i que havia estat un motiu d'alegria «enmig d'aquesta pena». Aguilar es va tornar a emocionar perquè «jo no ho considerava així. Per a mi no és res i quan vaig veure tanta gent fent cua encara m'ho va semblar menys», confessa.

Un ingrés de zero euros

La manresana, que té en propietat el local del carrer d'Urgell, que va comprar amb els seus estalvis, explica que el negoci no ha acabat d'arrencar mai, de manera que la seva situació ja era delicada abans de la crisi generada pel coronavirus i actualment encara ho és més. És autònoma i «tinc un ingrés de zero euros», fa notar.

Justament la setmana passada, coincidint amb la reorbertura de la plataforma d'aliments després d'un tancament temporal pel confinament, Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, de la qual depèn la plataforma, va fer una crida a tothom per fer-hi aportacions en espècies per ajudar les 1.600 famílies que en depenen actualment i que hi han estat derivades pels Serveis Socials de l'Ajuntament.