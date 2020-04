Una visita als avis, «que han sortit al balcó i avui els he pogut saludar»

Quim Martínez, de 9 anys, viu a l'avinguda de les Bases de Manresa, i ahir va sortir a passejar amb la seva mare, Laura Corral, fins al passeig Pere III, per saludar els avis, que van sortir al balcó d'un edifici que hi ha prop de la Ben Plantada.



Des del 12 de març que només s'havien vist per videotrucades «i ja els trobava molt a faltar», deia el Quim. «Tenia moltes ganes de sortir, perquè estar tancat a casa és un avorriment», afegia, tot i que ahir no li van deixar treure la pilota perquè «llavors es posa a córrer i no es pot fer», deia la mare. A mitja conversa, van arribar els cosins, que també anaven a saludar els avis del balcó.