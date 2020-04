Una parella de Manresa celebra el seu 'casament' entre veïns al balcó de casa

Ella és de Manresa i ell de Cardona. Queralt Codina i Fonsi García s'havien de casar el 18 d'abril a Puig-reig davant de 120 persones. Havien preparat una festa a mida a Casa Periques i havien contractat el càtering a El Rostit de Castell-nou de Bages. Després del casament, el pla era, lògicament, fer el viatge de noces. Marxaven per Sant Jordi a Miami, on feien estada l'endemà i el dia següent havien d'agafar un creuer. Tot programat, tot perfecte... Si no hagués estat per la maleïda pandèmia.

Amb «pena i nervis», però «molt conscients de la situació», explica Codina, van haver de suspendre la festa que els havia costat un munt organitzar, i on esperaven gent provinent de lluny, amb el que això representa. La nova data, ara, és el proper 15 d'agost. Pel que fa al viatge, encara estan mirant com s'ho faran. Dijous passat, que havien de ser a Miami, Codina explica que no van poder evitar mirar webcams d'allà en directe i imaginar que és on haurien estat si no hagués estat per...

Ella és programadora i García fa catorze anys que treballa de tècnic en cures auxiliars d'infermeria a Althaia, de manera que està molt al dia, i Codina també, de la gravetat de tot plegat.

De totes maneres, no van voler deixar passar l'oportunitat de celebrar el seu casament, ni que fos en la intimitat i, com que el dissabte 18, que és quan tocava, ell treballava de nit, el van avançar al dijous 16. A tot això, cada dia, a les 8 del vespre, són dels que surten al balcó de casa per aplaudir els sanitaris. Ho fan al carrer de la Maternitat d'Elna, on viuen, i durant aquesta estoneta, coincideixen amb altres veïns. «Un veí toca la gralla i nosaltres posem una o dues cançons i fem petar la xerrada una estona». En una d'aquestes xerrades van fer referència al seu casament frustrat pel coronavirus i la seva intenció de celebrar-ho igualment, malgrat que fos tacants a casa i sols. Els veïns en van prendre nota i el dia de l'enllaç, quan van sortir al balcó vestits de nuvis, es van trobar que uns quants també s'havien guarnit per a l'ocasió. «Hi havia una senyora que duia un abric de bisó i una altra, un barret. Ens van sorprendre molt i va ser molt emotiu».

La marxa nupcial i arròs i tot



Els veïns ho van preparar de manera que una mica abans que la parella posés la música com fa cada dia sonés la marxa nupcial. «Van posar un parell més de cançons i tothom va brindar. Fins i tot ens van tirar arròs», i el veí del davant, l'exregidor de l'Ajuntament de Manresa José Luis Buenache, un dels instigadors de la festa juntament amb la seva parella, la també exregidora Sònia Díaz, els va beneir con si fos el mossèn.

Comenten que hi va haver més participació de la que hi ha cada dia, amb mig centenar de veïns als balcons. «Fins i tot una veïna que s'està a la punta del carrer, més cap a l'estació d'autobusos», i que ja queda força apartada de casa seva, «va treure el cava per brindar». Fan notar que «ens vam sentir molt acollits». A banda, en els aplaudiments dels dies previs, García assenyala que, quan va dir a algun veí que treballa a la sanitat, li donaven les gràcies mentre feien l'aplaudiment acostumat.

Codina confessa que «estava bastant ensopida i amb tot això ens hem animat molt». Si finalment es poden casar el 15 d'agost, García fa broma que serà el quart casament perquè el 20 d'agost passat en van celebrar un de simbòlic en un temple de Vietnam, hi ha el del balcó de casa seva i quedarà el de davant del jutge i davant la família i les seves persones estimades. Així sigui.