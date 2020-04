Cesc Escolà organitza un concert al seu Instagram per passar millor el confinament

El manresà Cesc Escolà, entrenador de fitness al concurs "Operación Triunfo", suspès per culpa de la pandèmia, i que actualment presenta de dilluns a divendres a La 2 de TVE el programa "Muévete en casa", ha organitzat per a aquest dimarts, a 2/4 d'11 de la nit, al seu Instagram (@cescescola) un concert que té per objectiu acompanyar la gent en aquests moments tant durs i fer-los passar una bona estona, segons ha explicat ell mateix.

A banda, el concert també vol ser un homenatge "a tots els herois d'aquesta moments: els sanitaris i tots els músics i artistes que estan lluitant i que ho estan passant malament".

Hi participaran el seu germà, el músic Noè Escolà (@noe.escola); Zulaband, que és l'alter ego de Rubén Campo (@rubencampo), Raquel Ovejas (@raquelovejas), Meli Calviello (@melicalviello) i Albert Genís (@albertgenis).