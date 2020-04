El descens d'ingressats a Althaia buida la Clínica Sant Josep de casos de Covid-19

La Fundació Althaia va deixar ahir la Clínica de Sant Josep de Manresa sense cap ingressat per coronavirus. Els 108 positius que atén –i la trentena de casos pendent, de confirmació– es distribueixen entre l'Hospital de Sant Joan de Déu i el Centre Hospitalari. N'havia arribat a tenir 284.

Una bona notícia que té una creu prou significativa: ahir es van donar a conèixer dues defuncions més a Althaia, amb la qual cosa la fundació assistencial en suma 150. A l'Hospital Sant Bernabé de Berga també es van comptabilitzar dues víctimes mortals més, en total ja en són 36.

A l'Hospital de Sant Andreu no hi va haver cap defunció i es manté amb 47. Si se sumen les morts reconegudes en centres assistencials de Manresa i Berga el total és de 233.

Als 108 ingressats d'Althaia cal sumar-hi els 130 ingressats per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. En total 238.

Pel que fa a les altes, Althaia ja en suma 843 que, afegides a les 7 de Sant Andreu, en són 850.

113 treballadors recuperats



Una altra dada positiva és que Althaia va assegurar que en tot el període d'afectació de la pandèmia 113 dels seus treballadors han passat de donar positiu a negatiu en el test per detectar la malaltia.

Encara té 37 professionals positius i 4 pendents de resultat.

A Sant Andreu hi ha 26 treballadors que han donat positiu i es mantenen a casa, un 1 més que també és a casa de manera preventiva pendent de fer el test o de rebre resultats.

42 ingressats a Berga



L'Hospital Sant Bernabé de Berga va informar ahir que tenia 42 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova del Covid-19. En les últimes hores hi havia hagut 2 noves defuncions, el que elevava el recompte total a 36.

Segons les dades del departament de Salut de la Generalitat que es coneixen abans de tancar edició, a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 49.088 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. D'altra banda, hi havia 101.909 casos possibles d'infecció de coronavirus. Del total de casos acumulats havien mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, 5.685 persones. Una xifra que les dades de les funeràries eleven fins a 9.764. D'aquestes, 2.814 han mort en una residència, 111 en un centre sociosanitari i 563 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificats.

Des del començament de l'epidèmia, 3.808 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 833. A més, del nombre total de positius, 7.733 són professionals sanitaris i 5.520 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Fins ara s'han comptabilitzat 27.849 altes.