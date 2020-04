L'institut Guillem Catà de Manresa reparteix una cinquantena de portàtils entre els seus alumnes

L'institut Guillem Catà de Manresa ha lliurat una cinquantena d'ordinadors portàtils a alumnes del centre que o bé no en tenien o bé en necessitaven d'una forma urgent. En alguns casos hi havia situats flagrants d'estudiants que estaven totalment desconnectats perquè no tenen ni mòbil.

Alguns dels aparells porten la connectivitat contractada. Altres els podran fer servir amb la wifi particular de cadascú.

«No hem pogut arribar a tothom, però sí a aquelles situacions que eren més flagrants i a qui més ho necessitava», ha explicat la directora de l'institut, Marta Codina.

La setmana passada es va fer un primer lliurament de portàtils a una trentena de famílies. Es va dur a terme amb la col·laboració i el suport de l'Ajuntament de Manresa.

Aquest mateix dimarts ha sortit una segona tongada d'ordinadors via missatgeria tenint en compte que hi ha molts alumnes del Catà, que té més de 900 estudiants, que són de diverses poblacions de la comarca.

Es tracta d'ordinadors del centre. Codina explica que tot i comptar amb dues aules d'informàtica, l'institut va apostar anys enrere per anar adquirint portàtils cada curs perquè els alumnes puguin treballar amb ells a les classes. Ara ho podran continuar fent des de casa.