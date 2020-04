Luis Enrique es va preparar per al confinament amb pa del forn Jorba

L'exjugador de futbol i exentrenador del FC Barcelona entre els anys 2014 i 2017, l'asturià Luis Enrique Martínez, es va preparar per passar el confinament amb la seva família amb una visita al forn Jorba per proveir-se de pa de la coneguda fleca manresana.

Sembla que és habitual que el futbolista, que resideix al municipi de Gavà, es faci portar pa del forn manresà al seu domicili i que, abans del confinament, va decidir aprofitar una sortida a la Cerdanya per aturar-se a l'establiment del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer per visitar les instal·lacions, la família Jorba i els seus treballadors. També es va fer fotografies amb ells. El futbolista i actual seleccionador de futbol d'Espa-nya va fer la visita acompanyat per la seva esposa i per la seva filla. De passada, hi va comprar.

El forn Jorba el va obrir el matrimoni format per l'Agustí i la Lluïsa l'any 1940 a la Muralla de Sant Francesc i actualment ja passa per la tercera generació. Els seus continuadors són els germans Ramon, Jordi, Rosa i Agustí, als quals també s'ha afegit el Nil.