Pla amb els agents econòmics i socials per fer front als efectes de la pandèmia

El govern municipal de Manresa està fent una ronda de contactes per elaborar un pla de mesures per fer front a les conseqüències socials i econòmiques que la crisi derivada del coronavirus tindrà a la ciutat.

La primera reunió, que es va fer per via telemàtica, va ser amb els principals representants de l'àmbit econòmic, empresarial i sindical. Els propers dies és previst fer altres trobades amb les entitats del teixit social i també amb altres sectors, com el món de la cultura i de l'esport.

En la primera reunió hi van participar, per part del govern, l'alcalde, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; i la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz; i la d'Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau.

Per l'altra part hi van prendre part la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs; el president de Pimec, Esteve Pintó; la presidenta de la UBIC, Tània Infante; el gerent del Gremi d'Hoteleria i Restauració, Gerard Badia; el secretari d'Acció Sindical de CCOO a la Catalunya Central i el Vallès Occidental, Lluís Vidal Sixto; la secretària general de la UGT al Bages-Berguedà, Mercè Gómez; presidents de les associacions d'empresaris de polígons de la ciutat -Sebastià Catllà (Pont Nou), Santi Serarols (Els Dolors) i Xavier Padró (Els Trullols)- i la gerent del de Bufalvent, Montse Ambrós; i el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, en representació dels col·legis professionals.

Durant la trobada que es va portar a terme, que culmina els diversos contactes que els representants municipals han mantingut amb diversos sectors econòmics de la ciutat des que es va declarar la crisi sanitària per la Covid-19, els representants del món econòmic i empresarial van mostrar el seu suport al pla que impulsa el govern de la ciutat.

També hi va haver unanimitat en la necessitat de treballar conjuntament per prendre mesures que permetin donar suport a l'activitat econòmica de la ciutat i la comarca per mantenir els llocs de treball a mesura que s'aixequi progressivament la situació excepcional que s'està vivint.

El pla, del qual es preveu presentar els detalls aquesta setmana, ha estat presentat als grups polítics del consistori, amb la voluntat de treballar-lo conjuntament per tal que sumi el màxim de consens possible per tirar-lo endavant.