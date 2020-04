El projecte Lotus de gestió de les emocions per a infants i joves, es pot seguir a casa

Lotus 2022 és un projecte adreçat als centres educatius que, en el marc de l'eix Batega de Manresa 2022, acosta infants i joves a l'experiència espiritual de Sant Ignasi, a través de l'autoconeixement i la millora de la gestió emocional i dels valors d'autoestima, respecte, solidaritat, pau i sostenibilitat, amb la finalitat és formar futurs ciutadans més conscients i més compromesos amb l'entorn i amb els altres.



A causa de la situació de confinament i de tancament dels centres educatius generada pel coronavirus, Manresa 2022 ha volgut compartir una sèrie de vídeos que puguin acompanyar les famílies en l'adaptació a la situació de confinament i a la gestió de les dificultats que van sorgint, creant l'espai Lotus a casa, el qual dona continuïtat al treball generat a les aules amb els alumnes durant el curs escolar. També s'hi inclou material que es va crear per a les escoles participants, amb pràctiques formals que poden ajudar als pares i mares a aprofundir i interioritzar les pràctiques.



El Lotus a casa es pot realitzar ja a través del web de l'Ajuntament, en la secció de Manresa 2022 (https://www.manresa.cat/web/menu/10147-lotus-a-casa) o del web manresa2022.cat, on es trobaran vídeos pràctics sobre respiració, relaxació o regulació emocional per als més joves i, també, per als pares i mares. El material ha estat elaborat en col·laboració amb Aula Aura, entitat manresana que promou l'educacio emocional i en valors i la difusió d'eines de regulació i creixement personal.





La missió del Lotus 2022, que consta de les activitats Lotus Banc i Lotus Blau, és treballar amb els més joves per a potenciar l'autoobservació, l'autoconeixement, el coneixement mutu i la descoberta de l'entorn, així com ajudar-los a utilitzar la reflexió, l'autocontrol i la comprensió mútua com a eines de gestió emocional per a la resolució de conflictes i el benestar interior.



Es caracteritza principalment i per ser una proposta laica, que enfoca l'espiritualitat des d'una vessant respectuosa i integradora, i per ser vivencial, ja que proporciona eines a través de pràctiques en relació a la consciència corporal, les tècniques de relaxació, d'atenció i concentració, el mindfulness, la gestió de conflictes amb comunicació no violenta, la neurociència o el ioga.



Aquest curs, el projecte Lotus 2022 ha fet un salt en continguts, tot proposant metodologies innovadores, i ha arribat a 2.454 alumnes i 226 mestres de Manresa, que pertanyen a 8 centres de primària i 2 de secundària. En total, hi han pres part 1.571 alumnes de primària dels centres Bases, Fedac, Flama, Espill, Muntanya del Drac, Pare Algué, Salle i Vedruna; i 883 alumnes de secundària de l'institut Lluís de Peguera i la Salle.