Els treballadors comencen a tornar a l'Ajuntament de Manresa amb comptagotes

L'Ajuntament de Manresa va posar ahir en marxa la primera fase de l'operació tornada dels seus treballadors centrada en la planificació i l'adequació d'espais per a quan sigui possible i amb la reincorporació presencial amb comptagotes.

L'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa va explicar que «de mica en mica» s'anirà incorporant més gent de manera presencial als seus llocs de treball, després de tot un període en què ha imperat el teletreball.

Ahir es van incorporar a la seva feina presencial quatre auxiliars d'equipaments esportius per treballar en la preparació d'un canvi de parquet en una instal·lació esportiva municipal, que s'ha considerat que es podia dur a terme amb totes les garanties de seguretat. Altres persones també s'han incorporat perquè es considera imprescindible o molt necessària la seva presència.



Minimitzar els riscos

Malgrat això, l'equip de govern ha insistit que la prioritat continua sent «minimitzar els moviments de gent i mantenir el confinament. La prioritat és el teletreball i minimitzar els riscos entre els treballadors i treballadores però també entre la resta de ciutadania».

En aquest sentit, el govern municipal recorda que tothom ha d'estar conscienciat que es poden estalviar contagis si es manté el confinament i que això va a favor del conjunt de la població, no només dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Per aquest motiu, pel que fa a l'atenció al públic i en altres àmbits de la gestió de l'Ajuntament de Manresa, no hi ha canvis respecte de la setmana passada.

S'aniran aplicant lleugeres modificacions en els serveis mínims, i principalment s'anirà fent una feina d'organització de torns, de revisió i preparació dels llocs físics de treball per preparar la tornada física, quan sigui possible.

Fins ara han estat operatius uns serveis mínims per assegurar els serveis bàsics municipals amb el personal teletreballant, però també amb presència física de la Policia Local, els serveis socials i personal de manteniment.